dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Im Dax zeichnen sich am Dienstag leichte Gewinne ab.



Nach dem ruhigen Wochenstart mit einem Feiertag in London taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 15 920 Punkte. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16 030 Punkten tritt der Dax in Sichtweite auf der Stelle. Im US-Handel hatten der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq ihre Rekordjagd fortgesetzt, der Dow Jones Industrial blieb indes zurück. Er wartet wie der Dax seit Mitte des Monats auf neue Höchststände. In Asien bietet sich mit Gewinnen in Japan und Verlusten an Chinas Börsen nach Wirtschaftsdaten am Morgen kein einheitliches Bild.

USA: - NASDAQ-INDIZES UND S&P IM PLUS; DOW IM MINUS - Die Tech-Rally treibt die Rekordjagd an der Wall Street weiter an. Sowohl die wichtigsten technologieorientierten Börsenbarometer als auch der breit gefächerte S&P 500 erklommen am Montag im Handelsverlauf Höchststände. Zuletzt hatten gelassene Aussagen der US-Notenbank (Fed) in puncto Geldpolitik für frischen Schwung gesorgt. Unter den Tech-Indizes gewann der viel beachtete Nasdaq 100 1,12 Prozent auf 15 605,09 Punkte. Der umfassendere Nasdaq Composite stieg um knapp 1 Prozent. Der S&P 500 rückte um 0,43 Prozent auf 4528,79 Punkte vor. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen bewegte sich unterm Strich nur wenig und schloss 0,16 Prozent im Minus mit 35 399,84 Punkten.

ASIEN: - NIKKEI DEUTLICH IM PLUS; CSI IM MINUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte erneut uneinheitlich entwickelt. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt mehr als ein Prozent zu, während es in China und Hongkong nach unten ging. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 wichtigsten Unternehmen auf dem chinesischen Festland enthält, verlor hingegen knapp ein Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index zuletzt rund 0,7 Prozent ein.

DAX 15887,31 0,22%

XDAX 15879,41 0,09%

EuroSTOXX 50 4198,80 0,19%

Stoxx50 3627,71 0,05%

DJIA 35399,84 -0,16%

S&P 500 4528,79 0,43%

NASDAQ 100 15605,09 1,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,34 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1821 0,21%

USD/Yen 109,85 -0,07%

Euro/Yen 129,86 0,15%

ROHÖL:

Brent 73,19 -0,22 USD

WTI 69,07 -0,14 USD

