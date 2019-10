dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Der Dax zeigt am Donnerstag weiter Vorwärtsdrang: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,12 Prozent höher auf 12 813 Punkte.



Mit 12 819 Punkten hatte er tags zuvor einen neuen Höchststand seit Juli vergangenen Jahres erreicht. In inzwischen fast drei starken Wochen gewann der Dax 6,7 Prozent. Neben zahlreichen Quartalsberichten - darunter BASF und Daimler - steht die Europäische Zentralbank im Fokus, auch wenn für die letzte Zinssitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi keine neuen Weichenstellungen erwartet werden. Es wird mit einer Bestätigung des extrem lockeren geldpolitischen Kurses gerechnet. Auf der Pressekonferenz dürften allerdings die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB zur Sprache kommen.

USA: - MODERATE GEWINNE - Teils starke Kursausschläge der Aktien von Schwergewichten haben am Mittwoch das Geschehen im New Yorker Aktienhandel bestimmt. Die großen Börsenindizes legten erst in den letzten Handelsminuten noch leicht zu. So stieg der Dow Jones Industrial schließlich noch um 0,17 Prozent auf 26 833,95 Punkte. Damit setzte sich jedoch die Stagnation des Index der vergangenen Tage unter 27 000 Punkten fort. Etwas Rückenwind erhielt der Dow durch die Kursgewinnen von Boeing und Caterpillar , nachdem beide Konzerne Quartalszahlen vorgelegt hatten. Zwar konnten beide Unternehmen mit ihren Zahlen nicht wirklich überzeugen. Anleger schienen aber zu Aktien zu tendieren, "deren Geschäftsentwicklung einen Boden gefunden haben könnten", hieß es von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

ASIEN: - GEMISCHTES BILD - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag keine einheiltiche Richtung gefunden. Während es in Hongkong, Indien und Japan nach oben ging, gaben die Kurse in China und Südkorea größtenteils etwas nach. Der japanische Nikkei-225 legte zuletzt etwas mehr als ein halbes Prozent zu und stieg auf den höchsten Stand des Jahres . Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen verlor dagegen etweas an Boden.

^

DAX 12 798,19 0,34%

XDAX 12 812,45 0,91%

EuroSTOXX 50 3606,89 0,06%

Stoxx50 3252,30 0,27%

DJIA 26 833,95 0,17%

S&P 500 3004,52 0,28%

NASDAQ 100 7889,47 0,19%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,48 +0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1135 0,04%

USD/Yen 108,61 -0,08%

Euro/Yen 120,94 -0,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 60,86 -0,31 USD

WTI 55,54 -0,43 USD

°

/zb