dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ABWÄRTS - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger am Donnerstag bei deutschen Aktien zunächst weiter zurückhalten.



Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den Dax 0,15 Prozent tiefer auf 11 949 Punkte. Damit scheint sich der deutsche Leitindex weiterhin in seinem engen Rahmen der vergangenen Tage zu bewegen. Die Marke von 12 000 Punkten bleibt im Visier.

USA: - SEITWÄRTS - Die Wall Street ist am Mittwoch einmal mehr nur wenig vom Fleck gekommen. Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wagten sich die Anleger weiter nicht aus der Deckung. Der Dow Jones Industrial geriet kurz vor Handelsende etwas mehr unter Druck und schloss 0,33 Prozent tiefer bei 20 855,73 Punkten. Damit trat der US-Leitindex, der noch vor einer Woche erstmals über 21 000 Punkte gestiegen war, weiter auf der Stelle.

ASIEN: - ABWÄRTS - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstagmorgen überwiegend im Minus tendiert. In China waren Anleger von einem Anstieg der Verbraucherpreise enttäuscht, der schwächer als erwartet ausfiel. Die Inflation entfernte sich damit erneut von dem ausgegebenen Regierungsziel. In Japan profitierte der Leitindex Nikkei vom schwachen Yen.

^ DAX 11.967,31 0,01% XDAX 11.940,39 -0,12% EuroSTOXX 50 3.389,62 0,13% Stoxx50 3.093,18 0,00%

DJIA 20.855,73 -0,33% S&P 500 2.362,98 -0,23% NASDAQ 100 5.359,81 0,16%

Nikkei 225 19.318,58 +0,3% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future sollte den Tag behauptet beginnen, meint Dirk Gojny, Experte der National-Bank. Später dürften sich die Anleger in Zurückhaltung üben, was aber seiner Meinung nach weniger an der Tagung des EZB-Rats liegen dürfte. Vielmehr würden die Investoren auf die Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktdaten am morgigen Freitag warten. Er erwartet eine Handelsspanne des Bund zwischen 159,95 und 161,30.

^ Bund-Future 160,72 -0,34%

°

DEVISEN: - ABWÄRTS - Der Euro hat am Morgen nach der Bekanntgabe überraschend guter Daten vom US-Arbeitsmarkt am Vortag erneut leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0533 US-Dollar. Der Eurokurs hatte am Mittwoch im New Yorker Handel etwas unter Druck gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0556 (Dienstag: 1,0576) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9473 (0,9455) Euro.

^ (Alle Kurse 7:08 Uhr) Euro/USD 1,0533 -0,11% USD/Yen 114,51 0,14% Euro/Yen 120,61 0,04%

°

ROHÖL - ERHOLUNG - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen und konnten damit einen kleinen Teil der starken Vortagesverluste wieder wettmachen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 53,55 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um 31 Cent auf 50,59 Dollar.