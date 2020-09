dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WOCHENPLUS IN GEFAHR - Die am Vortag begonnenen Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt könnten dem Dax in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben.



In Ehrfurcht vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen bringen die Anleger neuerdings lieber ihre Gewinne in trockene Tücher. Dies dürfte sich am Freitag mit einem nochmals moderat tieferen Handelsstart fortsetzen. Am Vortag war der Dax auf einem zunächst erreichten Hoch in der Viruskrise schon mächtig abgerutscht, am Freitag taxierte ihn der Broker IG eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt nochmals 0,17 Prozent tiefer auf 13 035 Punkte. In der Wochenbilanz würde er unter 13 033 Zählern noch ins Minus rutschen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE NACH REKORDJAGD ZUVOR - Die Rekordserie der Technologiewerte ist am Donnerstag jäh ausgebremst worden. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , der seit dem Frühsommer von Höchststand zu Höchststand eilte, und seine Rally zuletzt noch beschleunigte, rutschte um 5,23 Prozent auf 11 771,36 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 fiel aus ebenfalls luftiger Höhe um 3,51 Prozent auf 3455,06 Punkte zurück und der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank um 2,78 Prozent auf 28 292,73 Punkte. Ihm war seit dem Einbruch in der Corona-Krise im Februar noch kein neuer Rekord gelungen.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag vor allem wegen der schwachen Vorgaben aus den Vereinigten Staaten nachgegeben. In Japan büßte der Leitindex Nikkei-225 knapp eine halbe Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent ein. Auf Wochensicht liegt der Nikkei-225 aber noch leicht im Plus. In China ging es zuletzt rund eineinhalb Prozent nach unten und auch an den anderen Börsen wie in Hongkong gab es deutliche Verluste.

DAX 13057,77 -1,4%

XDAX 13011,08 -2,48%

EuroSTOXX 50 3304,22 -1,01%

Stoxx50 2967,35 -1,26%

DJIA 28292,73 -2,78%

S&P 500 3455,06 -3,51%

NASDAQ 100 11771,37 -5,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,86 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1849 -0,02%

USD/Yen 106,18 -0,01%

Euro/Yen 125,81 -0,03%

ROHÖL:

Brent 43,71 -0,36 USD

WTI 40,97 -0,40 USD

