dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leicht im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTER - Der Frühjahrs-Rally am deutschen Aktienmarkt droht zunächst an Schwung zu verlieren.



Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien ist am Dienstagmorgen im frühen Handel mit leichten Verlusten zu rechnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 566 Punkte. Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent spürbar langsamer wachsen als bisher. Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses das niedrigste Wachstumsziel seit fast drei Jahrzehnten vor.

USA: - SCHWÄCHER - Positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche haben am Montag für weitere Kursgewinne am US-Aktienmarkt nicht mehr gereicht. Im Gegenteil: Nach einem zunächst freundlichen Auftakt mit in der Spitze 26 155 Punkten sackte der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial im Verlauf ab. Mit 25 819,65 Punkten und einem Abschlag von 0,79 Prozent beendete er den Handel immerhin klar über seinem Tagestief. Die Luft scheint aber vorerst raus zu sein, nachdem die Ende 2018 bei unter 22 000 Punkten gestartete Rally den Dow noch Ende Februar bis auf 26 241 Zähler geführt hatte.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der gedämpften Wachstumsaussichten in China auf breiter Front nachgegeben. Die Verluste hielten sich aber insgesamt in Grenzen. So sank in China der CSI knapp eine halbe Stunde vor Handelsende rund 0,20 Prozent. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Abschlag von 0,44 Prozent auf 21 726,28 Punkte.

DAX 11.592,66 -0,08%

XDAX 11.558,25 -0,63%

EuroSTOXX 50 3.317,12 0,15%

Stoxx50 3.041,87 0,17%

DJIA 25.819,65 -0,79%

S&P 500 2.792,81 -0,39%

NASDAQ 100 7.150,83 -0,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,65 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1329 -0,11%

USD/Yen 111,96 0,23%

Euro/Yen 126,83 0,11%

ROHÖL:

Brent 65,37 -0,34 USD

WTI 56,30 -0,27 USD

