dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER ERWARTET - Die internationalen Handelskonflikte behalten die Börsen auch am letzten Handelstag der Woche fest im Griff.



Im Handelsstreit zwischen den USA und China könnte Kreisen zufolge bereits in der kommenden Woche die nächste Eskalationsstufe gezündet werden. Das hatte die Wall Street im späten Handel belastet und auch in China standen die Börsenampeln am Freitag überwiegend auf rot. Den Dax taxierte der Broker IG Markets rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent niedriger auf 12 467 Punkte.

USA: - ZOLLSORGEN BREMSEN - Spekulationen über weitere Zölle der Vereinigten Staaten gegen China haben den US-Börsen am Donnerstag einen Seitenhieb verpasst. Die technologielastige Nasdaq-Börse beendete die am vergangenen Freitag gestartete Rekordrally. An der Wall Street sackte der US-Leitindex wieder unter 26 000 Punkte. Mit einem Abschlag von 0,53 Prozent auf 25 986,92 Punkte ging der Dow Jones Industrial letztlich aus dem Tag.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang nachgegeben. Die Turbulenzen in den Schwellenländern und eine möglicherweise weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China belasteten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,16 Prozent ein. Der Hang Seng in Hongkong gab mit 0,89 Prozent noch deutlicher nach. In Japan verzeichnete die Börse zuletzt leichte Kursverluste. In der laufenden Woche legte der Leitindex Nikkei 225 aber um rund ein Prozent zu.

DAX 12.494,24 -0,54%

XDAX 12.459,13 -0,91%

EuroSTOXX 50 3.430,99 -0,73%

Stoxx50 3.071,61 -0,39%

DJIA 25.986,92 -0,53%

S&P 500 2.901,13 -0,44%

NASDAQ 100 7.642,67 -0,23%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,95 0,44%

Bund-Future Settlement 162,98 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1665 -0,05%

USD/Yen 111,02 0,02%

Euro/Yen 129,50 -0,02%°

ROHÖL:

Brent 77,69 -0,08 USD

WTI 70,28 +0,03 USD°