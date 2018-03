dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET- Die kräftigen Verluste an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften den Anlegern in Deutschland die Stimmung am Mittwoch vermiesen.



Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Beginn 1,06 Prozent tiefer auf 11 844 Punkte. Noch am Vortag hatte sich der Leitindex von seinen Verlusten zum Wochenauftakt erholt und zeitweise wieder über die 12 000-Punkte-Marke geschaut. Marktteilnehmer sorgten sich nun aber, dass die USA chinesischen Investitionen in wichtige Technologien einen Riegel vorschieben könnten, sagte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets.

USA: - ERNEUT KURSVERLUSTE - Wie gewonnen, so zerronnen: Nach einer kräftigen Erholungsrally vom Vortag mit Fortsetzung im frühen Handel ist der Dow Jones Industrial am Dienstag doch noch deutlich abgerutscht. Nach einem Anstieg um 1 Prozent auf 24 446 Punkte zu Beginn verlor der US-Leitindex letztlich 1,43 Prozent auf 23 857,71 Punkte. Tags zuvor war er vom tiefsten Stand seit sechs Wochen von knapp über 23 500 Punkten noch kräftig nach oben geschossen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE AUF BREITER FRONT - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch deutliche Kursverluste verzeichnet. Japans Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 1,99 Prozent ein. Der Topix als weiterer japanischer Index verzeichnete einen ähnlich starken Rückgang. Andere asiatische Börsen standen ebenfalls unter Druck. Chinas Leitindex CSI 300 gab 1,72 Prozent nach. Die US-Aktienmärkte hatten im späten Handel eine Wende vollzogen und deutliche Kursverluste verzeichnet.

DAX 11.970,83 1,56%

XDAX 11.852,63 -0,52%

EuroSTOXX 50 3.316,95 1,17%

Stoxx50 2.933,77 1,35%

DJIA 23.857,71 -1,43%

S&P 500 2.612,62 -1,73%

NASDAQ 100 6.529,84 -3,32%

Nikkei 225 20.892,62 -1,99% (7:15 Uhr)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,38 0,38%

Bund-Future Settlement 159,23 0,09%°

DEVISEN: - EURO LEICHT ERHOLT - Der Eurokurs hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,24 US-Dollar eingependelt. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung mit 1,2414 Dollar knapp darüber. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2376 (Montag: 1,2411) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8080 (0,8057) Euro gekostet.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2414 0,09%

USD/Yen 105,57 0,21%

Euro/Yen 131,02 0,28%°

ROHÖL

Brent (Mai-Lieferung) 69,67 0,13 USD

WTI (Mai-Lieferung) 64,73 0,05 USD°