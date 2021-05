dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Steigende Rohstoffpreise und damit einhergehend die Furcht vor Inflation belasten am Dienstag den Dax deutlich.



Auch weltweit gingen die Aktienmärkte deshalb auf Talfahrt, US-Technologiewerte an der Nasdaq kamen besonders unter die Räder ebenso wie Aktien in Japan. Den deutschen Leitindex taxierte der Broker IG knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,29 Prozent tiefer auf 15 202 Punkte, womit sich der Dax von seinem Rekordhoch bei etwas über 15 500 Punkten weiter entfernt.

USA: - KURSVERLUSTE - Im Sog massiver Verluste von Technologiewerten haben die US-Aktienmärkte am Montag an Boden verloren. Steigende Rohstoffpreise hätten Sorgen geschürt, dass die Inflation das Wachstum in der größten Volkswirtschaft der Welt zum Erliegen bringen und die jüngste Rekordrally an den Börsen zunichte machen könnte, hieß es aus dem Handel. Der Dow Jones Industrial kletterte im frühen Handel erstmals über die vielbeachtete Marke von 35 000 Punkten und erreichte den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch, bröckelte jedoch bald darauf wieder ab. Im späten Handelsverlauf beschleunigte sich die Talfahrt und ließ den US-Leitindex 0,10 Prozent im Minus schließen bei 34 742,82 Punkten.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag deutlich schwächer tendiert. Inflationsängste belasteten auch dort insbesondere Technologieaktien. In Tokio sackte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um mehr als drei Prozent ab. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte 0,05 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index zuletzt um mehr als zwei Prozent nach.

DAX 15400,41 0%

XDAX 15312,70 -0,64%

EuroSTOXX 50 4023,35 -0,27%

Stoxx50 3448,07 0,12%

DJIA 34742,82 -0,10%

S&P 500 4188,43 -1,04%

NASDAQ 100 13359,08 -2,63%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,15 0%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,2142 0,11%

USD/Yen 108,8270 0,02%

Euro/Yen 132,1425 0,12%°

ROHÖL:

Brent 67,76 -0,56 USD

WTI 64,40 -0,52 USD°

