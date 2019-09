dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag im Sog der negativen Weltbörsen etwas schwächer in den Handel starten.



Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt einen Abschlag von 0,15 Prozent auf 12 362 Punkte. In New York hatten die Börsen am Freitag noch unter der Sorge gelitten, dass die US-Regierung die Kapitalströme in Richtung China begrenzen könnte. Auch in Asien dominierten am Montag die negativen Vorzeichen. Am Morgen kamen nun aber gemischte Signale aus der chinesischen Industrie, die den Markt offenbar zunächst nicht eindeutig beeinflussen können.

USA: - HANDELSSORGEN BELASTEN - Die Furcht vor einer Verschärfung des Handelskonflikts mit China hat die US-Aktienmärkte am Freitag teils deutlich ins Minus gedrückt. Unter Druck gerieten insbesondere stark konjunkturabhängige Technologiewerte, die zudem unter einem enttäuschenden Ausblick des Chipherstellers Micron Technology litten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem freundlichen Start um 0,26 Prozent auf 26 820,25 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,43 Prozent.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind überwiegend mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Japans Nikkei 225 gab zuletzt 0,75 Prozent nach. Chinas CSI 300 büßte 0,45 Prozent ein, während Hongkongs Hang Seng zulegte und 0,52 Prozent gewann. Vor der neuen Verhandlungsrunde im Handelskrieg zwischen China und den USA hat sich die Lage in der chinesischen Industrie überraschend verbessert.

DAX 12.380,94 0,75%

XDAX 12.330,24 -0,01%

EuroSTOXX 50 3.545,88 0,39%

Stoxx50 3.241,86 0,38%

DJIA 26.820,25 -0,26%

S&P 500 2.961,79 -0,53%

NASDAQ 100 7.681,58 -1,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,27 0,00%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0936 -0,05%

USD/Yen 107,89 -0,07%

Euro/Yen 117,99 -0,09%°

ROHÖL:

Brent 61,71 -0,20 USD

WTI 55,86 -0,05 USD°

