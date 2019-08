dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt geht auch zu Beginn der neuen Börsenwoche weiter.



Nach der Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump erreicht der Handelskrieg zwischen den beiden Großmächten eine neue Eskalationsstufe und setzt die Aktienmärkte weltweit wieder schwer unter Druck. China hat seine Währung Yuan abgewertet und die Unternehmen des Landes angewiesen, keine Agrarprodukte aus den USA mehr zu importieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Abschlag von gut einem Prozent auf 11 746 Punkte. Das wäre der tiefste Stand seit Anfang Juni.

USA: - SCHWÄCHSTE DOW-WOCHE SEIT MAI - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine zeitweise deutlichen Verluste auf der Schlussgeraden weitgehend aufgeholt. Der US-Leitindex verabschiedete sich 0,37 Prozent tiefer bei 26 485,01 Punkten. Angesichts der heftigen Kursabschläge der beiden vergangenen Tage stand am Ende mit mehr als zweieinhalb Prozent zwar der höchste Wochenverlust seit Ende Mai. Offenbar half dem Dow im späten Handel auch eine Einigung zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) auf einen besseren Zugang amerikanischer Rindfleischproduzenten zum EU-Markt.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien sind mit kräftigen Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Zeitgleich mit dem Beginn eines großen Streiks hat Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Montag die anhaltende Gewalt bei Demonstrationen in der Stadt scharf verurteilt. Die Regierung werde entschlossen dabei vorgehen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und das Vertrauen wiederherzustellen. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 um 1,15 Prozent abwärts und in Hongkong fiel der Hang Seng um 2,91 Prozent. Auch in Japan war die Stimmung schlecht. Der Nikkei 225 büßte zuletzt 2,09 Prozent ein.

DAX 11.872,44 -3,11%

XDAX 11.898,89 -1,49%

EuroSTOXX 50 3.376,12 -3,26%

Stoxx50 3.112,80 -2,48%

DJIA 26.485,01 -0,37%

S&P 500 2.932,05 -0,73%

NASDAQ 100 7.692,80 -1,39%°

Bund-Future 176,53 0,35%°

Euro/USD 1,1128 0,17%

USD/Yen 106,05 -0,51%

Euro/Yen 118,01 -0,33%°

Brent 61,14 -0,75 USD

WTI 55,00 +0,65 USD°

