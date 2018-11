dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STÄRKER - Nach dem erneut wechselvollen Vortag dürfte der Dax am Freitag stärker starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,44 Prozent höher auf 11 404 Punkte.



Tags zuvor war der Dax zwischen 11 254 Punkten - einem Tief seit Ende Oktober - und 11 500 Punkten geschwankt. Rückenwind kommt nun von der Wall Street: Hier schaffte der zwischenzeitlich weiter abgesackte Dow Jones Industrial eine Trendwende und konnte damit letztlich auch seine 200-Tage-Linie doch noch verteidigen.

USA: - TECH TREIBT - Kräftige Gewinne an der technologielastigen Nasdaq-Börse haben am Donnerstag auch die Wall Street ins Plus gezogen. Der Dow Jones Industrial drehte nach seiner anfänglich fortgesetzten Talfahrt in die Gewinnzone und legte schließlich um 0,83 Prozent auf 25 289,27 Punkte zu. Von den gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten gingen keine wegweisenden Impulse aus. Der S&P 500 stieg um 1,06 Prozent auf 2730,20 Zähler. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte zugleich um 1,78 Prozent auf 6890,45 Punkte vor.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte tendierten am Freitag einmal mehr uneinheitlich. Japans Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent schwächer, Chinas CSI 300 gewinnt zur Stunde 1 Prozent und Hongkongs Hang Seng notiert fast unverändert.

DAX 11.353,67 -0,52%

XDAX 11.448,31 0,34%

EuroSTOXX 50 3.190,31 -0,47%

Stoxx50 2.924,85 -0,63%

DJIA 25.289,27 0,83%

S&P 500 2730,20 1,06%

NASDAQ 100 6.890,45 1,78%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,62 0,06%

Bund-Future Settlement 162,62 0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1348 0,13%

USD/Yen 113,29 -0,25%

Euro/Yen 128,56 -0,12%

ROHÖL:

Brent 67,25 +0,63 USD

WTI 56,92 +0,46 USD

