dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag vor den Kongresswahlen in den USA freundlich aber im Schongang in den Handel starten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 534 Punkte und damit 0,34 Prozent über seinem Schlusskurs vom Montag. Mit Spannung geblickt wird am Dienstag über den großen Teich, wo die ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump stattfinden. Im Zentrum steht die Frage, ob es den Demokraten gelingt, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu erobern. Außerdem nimmt die Berichtssaison der Unternehmen neuen Schwung.

USA: - DOW BERAPPELT SICH - Ohne einheitliche Tendenz sind die US-Aktienmärkte am Montag aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte überwiegend im Plus blieben, litten die Papiere aus dem Technologiesektor unter einem Medienbericht, wonach Apple Nachfrageprobleme mit dem neuen iPhone XR hat. Zudem hätten sich viele Anleger vor den anstehenden US-Kongresswahlen mit weiteren Engagements zurückgehalten, hieß es.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Tendenz gefunden. Während der japanische Nikkei-225-Index um gut ein Prozent zulegte, standen die Aktienmärkte in China etwas unter Druck. In Japan waren Aktien von Toyota nach der Anhebung der Jahresprognose gefragt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands fiel hingegen zuletzt um knapp ein Prozent. Vor den Zwischenwahlen in den USA hielten sich viele Marktteilnehmer zurück, hieß es.

DAX 11.494,96 -0,21%

XDAX 11.516,47 -0,36%

EuroSTOXX 50 3.217,37 0,09%

Stoxx50 2.957,49 0,41%

DJIA 25.461,70 0,76%

S&P 500 2.738,31 0,56%

NASDAQ 100 6.937,09 -0,40%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,76 0,14%

Bund-Future Settlement 159,74 0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1402 -0,05%

USD/Yen 113,35 0,11%

Euro/Yen 129,24 0,06%°

ROHÖL:

Brent 72,88 -0,29 USD

WTI 62,98 -0,12 USD°

