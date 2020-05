dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER START - Aufwärts dürfte es am letzten Handelstag der Woche am deutschen Aktienmarkt gehen.



Anleger setzen auf Aktien in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten in der Corona-Krise. Auch die unverändert niedrige Verzinsung von Staatsanleihen infolge der Billionen schweren Stützungsprogramme von Regierungen und Notenbanken rund um den Globus lässt Aktien unverändert als die attraktivere Alternative erscheinen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax am Freitag auf 10 876 Punkte, das waren gut ein Prozent mehr als der Vortagsschluss. Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich eine Stagnation ab. "Das weltweite große Wiedereröffnen nimmt Gestalt an", schrieb Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp.

USA: - KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagsverluste in etwa wieder ausgeglichen. Das Kursbarometer der Wall Street schaffte es aber wiederholt nicht nachhaltig über die umkämpfte Marke von 24 000 Punkten. Ein zeitweiser Anstieg von bis zu 1,7 Prozent verblasste, am Ende stand der Dow noch 0,89 Prozent höher bei 23 875,89 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,15 Prozent auf 2881,19 Punkte zu.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 2,30 Prozent. In Festlandchina legte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,19 Prozent zu. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Aufschlag von 0,99 Prozent ebenfalls Kursgewinne. China und die USA wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelskrieg festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut chinesische Handelsministerium in China verständigt.

DAX +1,44% 10759,27

XDAX +1,93% 10738,34

EuroSTOXX 50 +1,30% 2880,60

Stoxx50 +0,56% 2834,93

DJIA +0,89% 23875,89

S&P 500 +1,15% 2881,19

NASDAQ 100 +1,30% 9101,876°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,07% 173,85°

DEVISEN:

Euro/USD +0,09% 1,08428

USD/Yen +0,14% 106,4140

Euro/Yen +0,24% 115,3806°

ROHÖL:

Brent 29,89 +0,43 USD

WTI 24,02 +0,47 USD°

