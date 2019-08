dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kleiner Rücksetzer erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KLEINER RÜCKSETZER - Nach der Kursrally zur Wochenmitte zeichnet sich am Donnerstag für den Dax zunächst ein kleiner Rücksetzer ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,24 Prozent tiefer auf 11 775 Punkte. Im Fokus steht für Charttechniker der Widerstand im Bereich von 11 865 Punkten. Trotz der zuletzt deutlichen Erholung von seinem Sechsmonatstief würde sich erst darüber das technische Bild deutlich aufhellen. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gab den Märkten keine klaren neuen Signale.

USA: - KURSGEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat nach dem Rückschlag am Dienstag seinen Erholungskurs fortgesetzt. Die Anleger wetteten am Mittwoch wieder verstärkt auf konjunkturelle Unterstützung durch die Notenbank, so dass der US-Leitindex und auch die anderen wichtigen Börsenbarometer jeweils knapp 1 Prozent höher aus dem Handel gingen.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - An den Aktienmärkten in Asien hat am Donnerstag Zurückhaltung das Geschehen geprägt. In Tokio gab der Nikkei 225 minimal um 0,04 Prozent nach. An Chinas Festlandbörse büßte der CSI 300 zuletzt 0,01 Prozent ein. In Hongkong waren die Verluste höher. Der Hang Seng sank um 0,87 Prozent. Das Protokoll der US-Notenbank vom Vorabend lieferte keine neuen Impulse. Nun wird mit Spannung auf das Notenbanktreffen in den USA geblickt. Am Freitag wird Fed-Chef Jerome Powell die Eröffnungsrede halten, von der Hinweise auf den geldpolitischen Kurs erwartet werden.

DAX 11.802,85 1,30%

XDAX 11.793,47 1,50%

EuroSTOXX 50 3.394,89 1,33%

Stoxx50 3.109,99 1,06%

DJIA 26.202,73 0,93%

S&P 500 2.924,43 0,82%

NASDAQ 100 7.733,22 0,90%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,71 0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1083 -0,01%

USD/Yen 106,44 -0,17%

Euro/Yen 117,97 -0,19%°

ROHÖL:

Brent 60,25 -0,05 USD

WTI 55,71 +0,03 USD°

