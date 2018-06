dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Keine weiteren Gewinne

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KEINE WEITEREN GEWINNE - Nach dem Erholungsversuch zur Wochenmitte winken dem Dax am Donnerstag zunächst keine weiteren Gewinne.



Der Broker IG taxiert den Leitindex zur Stunde 0,15 Prozent tiefer auf 12 330 Punkte. Die Anleger werden durch unterschiedliche Signale im globalen Handelskonflikt immer weiter verunsichert. Nachdem Signale aus den USA am Mittwochnachmittag zunächst noch etwas beruhigt hatten, goss Wirtschaftsberater Larry Kudlow später wieder Öl ins Feuer. Er sagte dem Sender "Fox Business", dass US-Präsident Donald Trump keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen.

USA: - HANDELSSTREIT BELASTET WEITER - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch abgebrochen und mit Verlusten geschlossen. Vor allem die konjunktursensiblen Technologieaktien litten unter den wieder einmal hochgekochten Sorgen vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der Dow Jones Industrial ging mit minus 0,68 Prozent auf 24 117,59 Punkten knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief aus dem Handel.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Börsen in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Börsen in Japan zuletzt minimale Kursverluste verzeichneten, waren die Vorzeichen in China positiv. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten vom chinesischen Festland legte zuletzt um rund 0,25 Prozent zu. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Märkte aber weiterhin fest im Griff.

DAX 12.348,61 0,93%

XDAX 12.280,59 -0,13%

EuroSTOXX 50 3.397,13 0,84%

Stoxx50 3.035,84 0,80%

DJIA 24.117,59 -0,68%

S&P 500 2.699,63 -0,86%

NASDAQ 100 6.969,67 -1,39%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,44 0,23%

Bund-Future Settlement 162,30 0,09%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1562 0,07%

USD/Yen 110,32 0,05%

Euro/Yen 127,55 0,12%°

ROHÖL:

Brent 77,55 -0,07 USD

WTI 72,56 -0,20 USD°