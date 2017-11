dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Keine großen Sprünge

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KEINE GROSSEN SPRÜNGE - Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnen sich für den Dax am Dienstag vor Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands keine großen Sprünge ab.



Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 6 Punkte höher auf 13 080 Zähler. Im Fokus stehen am Dienstag noch vor dem Auftakt Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands im dritten Quartal. In China mehrten sich derweil Zeichen für ein etwas langsameres Wirtschaftswachstum. So ging im Oktober das Plus sowohl beim Einzelhandelsumsatz als auch den Investitionen in Sachanlagen sowie bei der Industrieproduktion im Vergleich zu den September-Werten etwas zurück.

USA: - KNAPP IM PLUS - Die Anleger an der Wall Street haben ihre zögerliche Haltung zu Wochenbeginn nicht aufgegeben. Nach zuletzt zwei schwachen Tagen schaffte der Dow Jones Industrial am Montag aber immerhin wieder ein knappes Plus. Er ging 0,07 Prozent höher bei 23 439,70 Punkten über die Ziellinie. Seit seinem Rekordhoch, das er in der Vorwoche bei 23 602 Punkten erreicht hatte, hat er aber immer noch fast 0,7 Prozent verloren.

Auch die übrigen Indizes hielten sich am Montag letztlich knapp im Plus. Der S&P 500 legte um 0,10 Prozent auf 2584,84 Zähler zu. Der Nasdaq 100 verteidigte ein Plus von 0,11 Prozent auf 6316,18 Punkte. Die US-Indizes schlugen sich damit besser als ihre Pendants in Japan und Europa, die zu Wochenbeginn klar unter Druck gestanden hatten.

ASIEN: - GRÖSSTENTEILS IM MINUS - In Asien ist es am Dienstag an den meisten Börsen leicht bergab gegangen. Die Verluste hielten sich dabei aber in Grenzen. In Japan trat der Leitindex Nikkei 225 auf der Stelle. Dieser hatte in den vergangenen Handelstagen schon deutlich eingebüßt. Leicht nach unten ging es in China, wo die aktuell veröffentlichten Daten zum Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion und Investitionen in Sachanlagen alles in allem etwas enttäuschend ausgefallen sind.

^ DAX 13.074,42 -0,40% XDAX 13.107,61 -0,15% EuroSTOXX 50 3.574,52 -0,54% Stoxx50 3.163,22 -0,45%

DJIA 23.439,70 0,07% S&P 500 2.584,84 0,10% NASDAQ 100 6.316,18 0,11%

Nikkei 225 22.380,01 +0,0%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - WENIG IMPULSE DURCH DATEN - Aus Sicht der Helaba bleibt die technische Lage nach dem schwachen Wochenstart belastend. Die zahlreichen Reden am Dienstag und im Wochenverlauf sowie die Daten zum deutschen Bruttoinlandsprodukt und die ZEW-Umfrage sollten per saldo wenig Impulse geben, denn geldpolitische Richtungsentscheidungen erwarten wir nicht, heißt es in einem Kommentar. ^ Bund-Future Schlusskurs 162,05 -0,09% Bund-Future Settlement 162,08 -0,02%°

DEVISEN: - EURO WEITER AUF HOHEM NIVEAU - Der Eurokurs hat sich am Dienstag nach zwischenzeitlichen Verlusten stabil präsentiert. Am Morgen wurden 1,1673 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt - und damit in etwa so viel wie am Abend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor noch etwas tiefer bei 1,1656 (Freitag: 1,1654) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete dabei 0,8579 (0,8581) Euro.

^ (Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1675 0,05% USD/Yen 113,64 0,03% Euro/Yen 132,65 0,09%°

ROHÖL ^Brent (Januar-Lieferung) 62,96 -0,17 USD WTI (Dezember-Lieferung) 56,63 -0,05 USD°