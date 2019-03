dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Im Dax winkt am Donnerstag ein ruhiger Start: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 11 568 Punkte.



Er bleibt damit in Sichtweite seiner 200-Tage-Linie. "Ein chaotischer Brexit ist erst mal vom Tisch, aber das Brexit-Chaos bleibt", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Die britischen Abgeordneten stimmen nun am Abend über eine Verschiebung des Brexits ab. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May sollen sich die Parlamentarier zwischen einer kurzen und einer langen Verschiebung des EU-Austritts entscheiden.

USA: - WEITERE GEWINNE - An den US-Börsen ist es am Mittwoch weiter bergauf gegangen. Auch der Dow Jones Industrial legte diesmal mit zu. Zum Handelsende verbuchte der New Yorker Leitindex ein Plus von 0,58 Prozent auf 25 702,89 Punkte und machte damit den kleinen Rücksetzer vom Vortag wieder mehr als wett. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,69 Prozent auf 2810,92 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,77 Prozent auf 7256,98 Zähler vor.

ASIEN: - TRETEN AUF DER STELLE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Zurückhaltung prägte das Geschehen. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 minimal auf 21 287,02 Punkte. In China büßte der CSI 300 zuletzt 0,28 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in Hong Kong legte hingegen um 0,05 Prozent zu.

