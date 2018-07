dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Der Dax bleibt weiter ohne klaren Trend: Der Broker IG taxiert den Leitindex am Donnerstagmorgen knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn nahezu unverändert auf 12 313 Punkte.



Auch auf Wochensicht hat sich der Dax per saldo kaum bewegt. Er zeigt sich damit trotz deutlicher Verluste in Asien bislang recht robust. Dort gehen die Anleger angesichts der bevorstehenden US-Strafzölle gegen China weiter in die Defensive.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN UNABHÄNGIGKEITSTAG - An der Wall Street hat am Mittwoch wegen des Unabhängigkeitstags kein Börsenhandel stattgefunden.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSVERLSTE - Die Einführung von US-Strafzöllen zum Wochenausklang hat die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag belastet. Am Freitag sollen US-Sonderzölle auf chinesische Importe in Kraft treten. China hat für diesen Fall Gegenmaßnahmen angekündigt. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt 1,10 Prozent ein. In China war die Stimmung nicht ganz so schlecht. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, sank um 0,67 Prozent. In Hongkong waren die Kursverluste mit 1,22 Prozent etwas höher.

^

DAX 12.317,61 -0,26%

XDAX 12.332,73 0,24%

EuroSTOXX 50 3.412,03 0,17%

Stoxx50 3.057,76 0,23%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,44 -0,17%

Bund-Future Settlement 162,55 -0,07%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1655 -0,02%

USD/Yen 110,40 -0,07%

Euro/Yen 128,67 -0,09%°

ROHÖL:

^

Brent 77,68 -0,56 USD

WTI 73,85 -0,29 USD°