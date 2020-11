dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Im Dax zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 156 Punkten nur wenige Punkte unter dem Vortagesniveau. Am Montag war der Dax getrieben durch neue Impfstoffhoffnung und den US-Wahlsieg von Joe Biden auf fast 13 300 Punkte gestiegen. Hier traf er im Chart dann jedoch zunächst auf massiven Widerstand. "Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei, aber die positive Stimmung bleibt", fasste Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage zusammen. Jetzt stehe aber ein "Realitätscheck" der Rally an.

USA: - DOW LEGT ZU - Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine Schippe draufgelegt. Er rückte um 0,90 Prozent auf 29 420,92 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex bereits im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30 000 Punkten herangerückt. Er wurde angetrieben von der Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen.

ASIEN: - JAPAN FREUNDLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,8 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,03 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,76 Prozent. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff wirkt weiterhin positiv. Allerdings dämpften Kursverluste bei US-Technologieaktien die Kauflust etwas.

DAX 13163,11 +0,51%

XDAX 13179,05 +1,32%

EuroSTOXX 50 3442,62 +1,02%

Stoxx50 3054,02 +1,08%

DJIA 29420,92 +0,90%

S&P 500 3545,53 -0,14%

NASDAQ 100 11624,286 -1,74°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,89 -0,13%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,18258 +0,14%

USD/Yen 105,2195 -0,07%

Euro/Yen 124,4314 +0,03%°

ROHÖL:

Brent 43,99 +0,38 USD

WTI 41,77 +0,41 USD°

