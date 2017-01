dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert vor May-Rede

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - SEITWÄRTS - Nach seinem schwächeren Wochenauftakt wird der Dax zunächst kaum verändert erwartet.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,07 Prozent tiefer auf 11 547 Punkte. "Alle Augen sind auf die Rede von Theresa May gerichtet", sagte ein Börsianer.

Tendenz USA: - Kein Handel wegen Feiertag -

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Am Dienstag spielt die Musik in Europa. Die asiatischen Anleger warten gespannt auf die als wegweisend geltende Rede der britischen Premierministerin Theresa May. In Erwartung eines harten Brexits gehen viele Investoren lieber auf Nummer sicher. Sichere Häfen wie der japanische Yen sind gefragt. Der Leitindex Nikkei konnte davon nicht profitieren. Auch in China ging es für die Festlandsbörsen abwärts. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte ein am Vortag publiziertes Interview mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump.

RENTEN: - SEITWÄRTS - Die Experten der Hessischen Landesbank erwarten einen richtungslosen Handel. Der ZEW-Konjunkturindikator werde zwar robust ausfallen. Generell sei die Indikatorenlage aber uneinheitlich. Die Helaba erwartet eine Handelsspanne zwischen 163,00 - 164,50.

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Für den Euro ging es am Dienstag wieder bergauf. Im Fokus am Devisenmarkt steht mit Blick auf die anstehende Rede von Theresa May das britische Pfund. Der Euro gewann am Morgen leicht auf 1,0658 US-Dollar. Am Nachmittag des Vortages war es noch abwärts gegangen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0594 (Freitag: 1,0661) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9439 (0,9380) Euro.

ROHÖL - ABWÄRTS - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 55,62 US-Dollar und damit 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um drei Cent auf 52,34 Dollar.