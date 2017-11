dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach dem Erholungsversuch zum Wochenauftakt wird der Dax am Dienstag kaum verändert erwartet.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Start 3 Punkte höher auf 13 061 Zähler. Zum Wochenstart hatten sich die Anleger nur kurz vom Aus der Jamaika-Sondierungen verunsichern lassen - der Dax schaffte es sogar ins Plus. Die Stabilität dürfte zusammen mit den guten Vorgaben der Börsen Asiens stützen, sagte ein Händler. Allerdings dürfte das Geschehen wegen der in den USA verkürzten Thanksgiving-Woche insgesamt eher ruhig bleiben.

USA: - KURSGEWINNE - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Montag auch von einem festeren Dollarkurs nicht von ihrer Zuversicht abbringen lassen. Bei ruhigem Handel gab es nur recht geringe Kursschwankungen. Positive Impulse kamen von unerwartet starken US-Konjunkturdaten. So war der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Oktober überraschend deutlich gestiegen. Auf Unternehmensseite stand eine weitere mögliche Milliarden-Übernahme in der US-Halbleiterbranche im Fokus. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 23 430,33 Punkten, nachdem er die vergangene Woche mit einem Minus von knapp 0,3 Prozent beendet hatte.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Erholung an den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Aktienmärkte in Japan und China verzeichneten deutliche Kursgewinne nach dem jüngsten Rücksetzer. In Japan schloss der Nikkei 225 0,7 Prozent fester bei 22 416,48 Punkten. Der CSI 300, der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, legte zuletzt um 1,63 Prozent zu. Insbesondere Finanzwerte waren hier gefragt. Am Markt traten die Sorgen wegen der Umsetzung der US-Steuerreform und der politischen Unsicherheiten in Europa in der durch einen US-Feiertag verkürzten Handelswoche etwas in den Hintergrund.

DAX 13.058,66 0,50%

XDAX 13.052,60 0,55%

EuroSTOXX 50 3.561,41 0,39%

Stoxx50 3.162,31 0,79%

DJIA 23.430,33 0,31%

S&P 500 2.582,14 0,13%

NASDAQ 100 6.308,61 -0,09%

Nikkei 225 22 416,48 +0,7% (Schlusskurs)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - RICHTUNGSLOSER HANDEL - Insgesamt setzt sich somit die Seitwärtsbewegung aus Sicht der Helaba fort. Auch die charttechnischen Indikatoren sprechen aus Sicht der Experten für eine Fortsetzung des richtungslosen Handels. Die nächsten Widerstände liegen der Helaba zufolge bei 163,16 und 163,63. Unterstützend wirke der Bereich bei 162,38/50. Im Zuge der gescheiterten Jamaika-Sondierungsgespräche war der Bund-Future zunächst gestützt in die neue Handelswoche gestartet, hatte später aber einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.

Bund-Future Schlusskurs 162,87 0,02%

Bund-Future Settlement 162,96 -0,06%°

DEVISEN: - EURO BLEIBT UNTER DRUCK - Der Eurokurs hat sich am Dienstagmorgen nach der Achterbahnfahrt am Vortag auf niedrigem Niveau eingependelt. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen war die Gemeinschaftswährung zum Wochenstart bis auf 1,1722 US-Dollar gefallen, um dann zwischenzeitlich bis auf 1,1812 Dollar zu steigen. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1739 Dollar in etwa so viel wie am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1781 Dollar festgesetzt. Der Dollar war damit 0,8488 Euro wert.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,1739 0,15%

USD/Yen 112,59 -0,11%

Euro/Yen 132,16 0,03%°

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (Januar-Lieferung) 62,30 0,15 USD

WTI (Januar-Lieferung) 56,46 0,06 USD°