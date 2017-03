dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG -Im Dax zeichnet sich am Freitag zunächst nur wenig Bewegung ab: Rund zwei Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,12 Prozent tiefer auf 12 069 Punkte.



Tags zuvor war er nach den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank im frühen Handel mit 12 156 Punkten auf den höchsten Stand seit April 2015 gesprungen. Anschließend schmolz das Kursplus von in der Spitze 1,22 Prozent kontinuierlich auf die Hälfte ab.

USA: - KAUM VERÄNDERT - An den US-Börsen hat es am Donnerstag an neuen Impulsen gefehlt. Anleger hatten ihr Pulver bereits am Vortag verschossen, als der Zinsentscheid den Aktienwerten nach oben verholfen hatte. Der Dow Jones Industrial scheiterte früh an der hohen Hürde von 21 000 Punkten, an der ihn die Kräfte verließen. Am Ende gab der Leitindex knapp um 0,07 Prozent auf 20 934,55 Zähler nach. Er blieb so auf Abstand zu seinem Rekordhoch bei 21 169 Punkten.

ASIEN: - KEINE KLARE RICHTUNG - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Der chinesische CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen Shanghai und Shenzhen abbildet, verlor moderat, während der Hang Seng ebenso moderat kletterte. In Japan ging der Nikkei mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel.

^ DAX 12.083,18 0,61% XDAX 12.075,36 0,15% EuroSTOXX 50 3.439,96 0,90% Stoxx50 3.136,69 0,68%

DJIA 20.934,55 -0,07% S&P 500 2.381,38 -0,16% NASDAQ 100 5.412,08 -0,08%

Nikkei 225 19.521,59 -0,3% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - START IM MINUS - Die National-Bank sieht im Tagesverlauf für den Bund-Future nach einem Start im Minus kaum Impulse, trotz der US-Konjunkturdaten, dem G20-Finanzministertreffen oder dem Besuch der Kanzlerin in Washington. Experte Dirk Gojny erwartet eine Spanne zwischen 158,70 und 160,00 Punkten für den Handelsverlauf.

^ Bund-Future 159,22 -1,04%

°

DEVISEN: - BEHAUPTET - Der Euro hat auch am Freitagmorgen sein Niveau der beiden Vortage verteidigt. Im frühen Handel notierte die Gemeinschaftswährung weiter über der am Vortag erreichten Marke von 1,0750 US-Dollar und lag zuletzt bei 1,0769 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,0726 (Mittwoch: 1,0622) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9323 (0,9414) Euro.

^ (Alle Kurse 7:08 Uhr) Euro/USD 1,0769 0,03% USD/Yen 113,41 0,08% Euro/Yen 122,13 0,12% °

ROHÖL - MODERAT IM PLUS - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 51,79 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April stieg um neun Cent auf 48,84 Dollar.

Am Ölmarkt zeichnet sich der erste Preisanstieg auf Wochensicht in diesem Monat ab. Marktbeobachter erklärten die Erholung mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA, die zuletzt von einem Mehrjahreshoch etwas gesunken waren.