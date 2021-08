dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM BEWEGUNG - Der Dax dürfte sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 15 746 Punkte. Am Vortag war er erneut bis an seinen Mitte Juli aufgestellten Rekord von 15 810 Zählern herangelaufen, dieser bleibt aber eine hohe Hürde. Für einen Sprung darüber könnten nötige Impulse am Dienstag nochmals von der Berichtssaison kommen - mit finalen Zahlen unter anderem von Munich Re . Der Corona-Kurs in Deutschland für den Herbst gehört am Dienstag zu den zentralen Themen anstehender Beratungen von Bund und Ländern.

USA: - DOW UND S&P SCHWÄCHELN - Nach ihrem Rekordlauf am Freitag haben der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial und der S&P 500 zum Wochenstart leicht nachgegeben. Der Dow verlor am Montag 0,30 Prozent auf 35 101,85 Punkte. Der marktbreite S&P sank um 0,09 Prozent auf 4432,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte zugleich um 0,16 Prozent auf 15 133,11 Punkte zu.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach dem verlängerten Wochenende legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,16 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong gewann zuletzt etwa ein halbes Prozent, während der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, etwas nachgab.

DAX 15745,41 -0,10

XDAX 15742,49 -0,20

EuroSTOXX 50 4177,15 0,06

Stoxx50 3624,99 0,33

DJIA 35101,85 -0,30

S&P 500 4432,35 -0,09

NASDAQ 100 15133,11 0,16°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,66 0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1739 0,03

USD/Yen 110,3290 0,05

Euro/Yen 129,5170 0,06°

ROHÖL:

Brent 69,37 0,33 USD

WTI 66,98 0,50 USD°

