dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Jamaika-Aus belastet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Die politische Unsicherheit infolge des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen dürfte den Dax zum Wochenstart belasten.



Der Broker IG taxierte den Index am Montag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 919 Punkten und damit 0,58 Prozent unter seinem Freitagsschluss. Ob sich die Anleger nachhaltig verunsichern lassen bleibt abzuwarten. So lautet ein altes Sprichwort an der Börse "politische Börsen haben kurze Beine". Allerdings ist das Jamaika-Aus nur ein weiterer Risikofaktor für die Aktienmärkte, die in den vergangenen Tagen nach dem zuvor starken Lauf ohnehin etwas an Boden verloren hatten.

USA: - SCHWÄCHER - Die kurze Erholung vom Vortag hat am Freitag an der Wall Street schon keine Fortsetzung mehr gefunden. Angesichts der andauernden Hängepartie um die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump und mangels positiver Impulse gab der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,43 Prozent auf 23 358,24 Punkte nach. Börsianer verwiesen darauf, dass vor dem Wochenende keine großen Risiken mehr eingegangen würden.

ASIEN: - GEWINNMITNAHMEN - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Montag mit Verlusten in die Woche gestartet. Die schwachen Vorgaben aus USA wegen der andauernden Hängepartie um die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump haben laut Händlern einige Investoren für Gewinnmitnahmen genutzt. Der Nikkei 225 schloss am Montag 0,6 Prozent tiefer auf 22 261,76 Punkte. In China notierten fast alle Indizes leicht im Minus.

^

DAX 12.993,73 -0,41%

XDAX 12.980,90 -0,82%

EuroSTOXX 50 3.547,46 -0,49%

Stoxx50 3.137,46 -0,13%

DJIA 23.358,24 -0,43%

S&P 500 2.578,85 -0,26%

NASDAQ 100 6.314,51 -0,39%

Nikkei 225 22.261,76 -0,60%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - KEINE ANGABEN VORHANDEN -

^

Bund-Future Schlusskurs 162,84 0,15%

Bund-Future Settlement 162,86 -0,01%

°

DEVISEN: - SCHWÄCHER - Der Euro hat am Montag nach dem Aus der Jamaika-Sondierungsgespräche für eine neue Regierung in Deutschland unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1735 US-Dollar und damit rund einen halben Cent oder ein halbes Prozent weniger als vor Bekanntwerden des Gesprächsabbruchs durch die FDP. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1795 Dollar festgesetzt.

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,1733 -0,52%

USD/Yen 112,10 0,02%

Euro/Yen 131,53 -0,51%

°

^

ROHÖL

Brent (Januar-Lieferung) 62,62 -0,10 USD

WTI (Januar-Lieferung) 56,77 -0,04 USD

°