dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Hoffnung im Handelsstreit treibt an

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - An den Börsen weltweit atmen die Anleger am Mittwoch angesichts der Verschiebung der US-Strafzölle auf chinesische Importe weiter durch, auch in Frankfurt.



So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax gut zwei Stunden vor dem Start 0,35 Prozent höher auf 11 791 Punkte. Bereits am Vortag hatte das Barometer von der Nachricht, dass die USA und China sich im Handelsstreit möglicherweise wieder annähern, profitiert und daraufhin im Plus geschlossen.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street haben die Anleger am Dienstag nach der Schwäche zu Wochenbeginn viel Mut geschöpft. Anlass dazu gaben ihnen neue Signale im Handelsstreit mit China. Aus den USA hieß es, dass neue Zölle auf chinesische Importe in den Dezember verschoben werden. Aus China wiederum wurden baldige telefonische Verhandlungen in Aussicht gestellt. Unter den Anlegern keimte so wieder Hoffnung auf, dass es doch noch Fortschritte im festgefahrenen Zollstreit geben könnte. Nach verhaltenem Start setzte der Dow Jones Industrial zu einer frühen Rally bis auf knapp 26 427 Punkte an, was den höchsten Stand seit Anfang August bedeutete. Am Ende brachte er mit 26 279,91 Zählern ein Plus von 1,48 Prozent über die Ziellinie. Er glich so seine Vortagsverluste in etwa wieder aus.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch von leichten Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. In Japan stieg der Nikkei 225 um mehr als 1 Prozent. An Chinas Festlandbörsen ging es für den CSI 300 zuletzt um 0,84 Prozent nach oben und in Hongkong stieg der Hang Sang um 0,68 Prozent.

DAX 11750,13 +0,60%

XDAX 11790,54 +1,34%

EuroSTOXX 50 3357,16 +0,92%

Stoxx50 3080,32 +0,74%

DJIA 26279,91 +1,48%

S&P 500 2926,32 +1,50%

NASDAQ 100 7728,15 +2,20%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,74 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1171 -0,01%

USD/Yen 106,54 -0,19%

Euro/Yen 119,02 -0,20%

ROHÖL:

Brent 60,77 -0,53 USD

WTI 56,45 -0,65 USD

