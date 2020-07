dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Höher nach Fed-Entscheid

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - HÖHER ERWARTET - An einem der wohl turbulentesten Tage der Berichtssaison wird der Dax am Donnerstag etwas höher erwartet.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,19 Prozent auf 12 847 Punkten. Seit seinem Rutsch unter die runde Marke von 13 000 Punkten am vergangenen Freitag pendelt der Dax in einer engen Spanne zwischen 12 800 und 12 900 Punkten. Nach seiner Rally nach dem Corona-Crash fehlten zuletzt Impulse für weitere Gewinne.

USA: - HÖHER - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat positiv auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed reagiert und fester geschlossen. Gemischt ausgefallene Quartalsberichte großer US-Firmen sorgten für Licht und Schatten. Besonders positiv fielen die Geschäftszahlen einiger Unternehmen aus dem Technologiesektor auf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 26 539,57 Punkten.

ASIEN: - GEMISCHT - An Asiens Aktienmärkten ist am Donnerstag keine Tendenz erkennbar. Japans Nikkei 225 liegt 0,11 Prozent tiefer, Chinas CSI 300 gibt 0,46 Prozent ab. Hongkongs Hang Seng notiert 0,76 Prozent stärker.

^

DAX 12 822,26 -0,1%

XDAX 12 858,28 0,57%

EuroSTOXX 50 3300,16 -0,1%

Stoxx50 3010,52 -0,21%

DJIA 26539,57 0,61%

S&P 500 3258,44 1,24%

NASDAQ 100 10662,98 1,24%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 176,98 -0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1775 -0,14%

USD/Yen 105,03 0,11%

Euro/Yen 123,67 -0,04%

°

ROHÖL:

^

Brent 43,74 -0,01 USD

WTI 41,26 -0,01 USD

°