dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Handelskonflikt drückt die Kurse

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HANDELSKONFLIKT DRÜCKT NACH UNTEN - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die Aktienmärkte am Mittwoch nach der Ruhe der vergangenen Tage wieder erfasst.



So legten die USA eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen gegen China vor. An den Börsen Asiens ging es darauf nach unten. Auch hierzulande zeichnete sich ein Minus ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,72 Prozent tiefer auf 12 519 Punkte.

USA: - SCHWUNG LÄSST NACH - Der Schwung an der gut gelaufenen Wall Street hat am Dienstag etwas nachgelassen. Während es bei den Standardwerten immer noch für Kursgewinne reichte, kam die Technologiebörse Nasdaq nach ihrer zuletzt besonders starken Entwicklung kaum noch von der Stelle. Weiterhin setzen die Anleger darauf, dass die rund laufende Konjunktur und eine gute Berichtssaison der Unternehmen die jüngsten Sorgen wegen einer Verschärfung der internationalen Handelskonflikte überlagern.

ASIEN: - ABGABEN - An Asiens Börsen geht es am Mittwoch bergab. Auch hier gilt der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich zuspitzt, als Grund. Japans Leitindex Nikkei 225 liegt gut einen Prozent im Minus, Hongkongs Hang Seng gibt rund 1,5 Prozent ab und Chinas CSI 300 notiert fast 2 Prozent schwächer.

DAX 12.609,85 0,53%

XDAX 12.606,42 0,26%

EuroSTOXX 50 3.473,31 0,37%

Stoxx50 3.099,61 0,32%

DJIA 24.919,66 0,58%

S&P 500 2.793,84 0,35%

NASDAQ 100 7.282,60 0,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,40 -0,09%

Bund-Future Settlement 162,38 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1730 -0,13%

USD/Yen 111,07 0,06%

Euro/Yen 130,28 -0,06%

ROHÖL:

Brent 78,22 -0,64 USD

WTI 73,67 -0,44 USD

