dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Gute Vorgaben für den Dax

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach einer Woche der Stabilisierung auf niedrigem Niveau dürfte der Dax mit leichten Kursgewinnen in den Freitagshandel gehen.



Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Punkte höher auf 12 095 Punkte. Für die zu Ende gehende Woche zeichnete sich ein Plus von knapp einem Prozent ab. Nach herben Verlusten in der ersten Septemberwoche hat sich der Leitindex zuletzt über etwa 11 900 Zählern stabilisiert.

USA: - INFLATIONSDATEN TREIBEN - Die Wall Street hat am Donnerstag von US-Inflationsdaten und der weiteren Dollar-Abschwächung profitiert. Im frühen Handel stieg der New Yorker Dow Jones Industrial bis auf 26 191 Punkte, was den höchsten Stand seit Anfang Februar bedeutet. Zum Börsenschluss behauptete er einen Gewinn von 0,57 Prozent auf 26 145,99 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte letztlich um 0,53 Prozent auf 2904,18 Punkte vor und der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,98 Prozent auf 7561,69 Zähler.

ASIEN: - RALLY AUSGEBAUT - In Asien gewannen die Aktien weiter nach dem Verfall der Tage und Wochen zuvor. Japans Nikkei 225 liegt 0,9 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt 0,76 Prozent. Nur Chinas Märkte koppeln sich einmal mehr vom guten Gesamtmarkt ab, der CSI 300 notiert fast unverändert.

^

DAX 12.055,55 0,19%

XDAX 12.080,91 0,60%

EuroSTOXX 50 3.333,68 0,21%

Stoxx50 3.000,37 -0,01%

DJIA 26.145,99 0,57%

S&P 500 2.904,18 0,53%

NASDAQ 100 7.561,69 0,98%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 159,47 -0,10%

Bund-Future Settlement 159,46 0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1697 0,06%

USD/Yen 111,85 -0,07%

Euro/Yen 130,84 -0,02%

°

ROHÖL:

^

Brent 78,36 +0,18 USD

WTI 68,83 +0,25 USD

°