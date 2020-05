dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Wochenstart erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DEUTSCHLAND: - FESTER WOCHENSTART - Nach der letztlich kaum veränderten Vorwoche steht in der Dax-Erholung am Montag nun ein neuerlicher Test der Marke von 11 000 Punkten an.



Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp ein Prozent höher auf 11 011 Punkte. Vor zwei Wochen war dieser Test trotz des bisherigen Erholungshochs nach dem Corona-Crash von gut 11 235 Punkten noch nicht nachhaltig gelungen. Die Rezessionswarnung der EZB hatte den Dax damals wieder in die Knie gezwungen. Die Vorzeichen stehen angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise nun allerdings recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig. Die Märkte legten zu.

USA: - FREUNDLICHER WOCHENAUSKLANG - Desaströse Arbeitsmarktdaten haben am Freitag an der Wall Street deutlichen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit fiel heftig, aber nicht ganz so extrem aus wie von einigen Experten befürchtet. So blieb die Stimmung dank der Aussicht auf Corona-Lockerungen und wegen Entspannungssignalen im Streit zwischen den USA und China gut. Der Dow Jones Industrial baute seine Gewinne im Späthandel nochmals etwas aus und schloss 1,91 Prozent höher bei 24 331,32 Punkten.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 1,5 Prozent. In Festlandchina legte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,1 Prozent zu. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng am Montag mit einem Aufschlag von 1,9 Prozent noch deutlichere Kursgewinne. Chinas Notenbank kündigte im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie Unterstützung an. Auch die Vorgaben aus den USA waren positiv.

DAX 1,35% 10904,48

XDAX +1,79% 10931,01

EuroSTOXX 50 +0,96% 2908,11

Stoxx50 +0,73% 2855,73

DJIA +1,91% 24331,32

S&P 500 +1,69% 2929,80

NASDAQ 100 +1,30% 9220,354°

Bund-Future -0,07% 173,49°

Euro/USD +0,09% 1,08482

USD/Yen +0,28% 106,9450

Euro/Yen +0,34% 116,0198°

Brent -0,22 USD 30,75

WTI -0,09 USD 24,65°

