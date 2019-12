dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlicher Dezember-Start erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Überraschend starke Konjunkturdaten aus China dürften dem Dax zum Wochenstart Auftrieb geben und damit für einen freundlichen Start in den Dezember Sorgen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung 0,31 Prozent höher auf 13 278 Punkten. Sein Jahreshoch bei 13 374 Punkten hat der Dax damit weiter im Blick. "Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe senden ein starkes Lebenszeichen", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ob sie am Ende jedoch auch in ein höheres Wachstum mündeten, müsse abgewartet werden.

USA: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach dem Feiertag Thanksgiving haben sich Anleger am Freitag nicht mehr aus der Deckung gewagt. Der Dow Jones Industrial ging am Black Friday, dem Startschuss für die Weihnachtseinkäufe, mit einem Verlust von 0,40 Prozent auf 28 051,41 Punkte in das Wochenende. Am Vortag waren die Börsen in den USA geschlossen geblieben und an diesem Freitag wurde nur vier Stunden lang gehandelt. Auch das Geschäft am Anleihemarkt endet früher als gewöhnlich.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag nach robusten Konjunkturdaten aus China Kursgewinne verzeichnet. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte nach den jüngsten Kursverlusten zuletzt um 0,10 Prozent zu. In Hongkong gewann der Hang Seng mit 0,41 Prozent noch etwas mehr. In Japan ging es für den Nikkei gar um ein Prozent nach oben.

DAX 13.236,38 -0,07%

XDAX 13.226,92 -0,24%

EuroSTOXX 50 3.703,58 -0,02%

Stoxx50 3.344,72 -0,38%

DJIA 28.051,41 -0,40%

S&P 500 3.140,98 -0,40%

NASDAQ 100 8.403,69 -0,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,66 -0,32%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1019 0,02%

USD/Yen 109,63 0,16%

Euro/Yen 120,80 0,18%°

ROHÖL:

Brent 61,29 +0,80 USD

WTI 56,13 +0,96 USD°

