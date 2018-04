dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Freundlich erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Positive Wachstumssignale aus China dürften dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst Rückenwind verleihen.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 12 455 Punkte und damit rund ein halbes Prozent über seinem Vortagesschluss. Aus technischer Sicht gebe es weiterhin Luft nach oben, gleichzeitig könnten Anleger aber weiter erst einmal Kasse machen, sagte Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel. Bereits am Vortag hatten sich die Anleger nach der Erholung der vergangenen Wochen sowie angesichts des schwelenden Syrien-Konflikts sowie des Handelsstreits zwischen den USA und China zurückgehalten.

USA: - GEWINNE - An den New Yorker Börsen setzen die Anleger am Montag auf eine gut laufende Berichtssaison. Besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsdaten trugen ihr übriges dazu bei, dass der Dow Jones Industrial an seine starke Vorwoche anknüpfte. Das Kursbarometer der Wall Street ging 0,87 Prozent höher bei 24 573,04 Punkten aus dem Handel - etwa in der Mitte seiner Schwankungsspanne. Zwischenzeitlich hatte er bei 24 675 Punkten seinen höchsten Stand seit fast vier Wochen erreicht.

ASIEN: - SEITWÄRTS - An Asiens Börsen zeichnet sich am Dienstag keine klare Richtung ab. Japans Leitindex Nikkei 225 notiert praktisch unverändert, Hongkongs Hang Seng ebenso. Der CSI 300, der die wichtigsten Werte Chinas versammelt, liegt knapp ein halbes Prozent im Minus.

DAX 12.391,41 -0,41%

XDAX 12.419,07 -0,29%

EuroSTOXX 50 3.441,04 -0,20%

Stoxx50 3.025,12 -0,58%

DJIA 24.573,04 0,87%

S&P 500 2.677,84 0,81%

NASDAQ 100 6.675,18 0,71%

Nikkei 225 21.838,08 -0,01% (6:54 Uhr)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,16 -0,09%

Bund-Future Settlement 159,15 0,01%

DEVISEN: - EURO KAUM VERÄNDERT - Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Vortag vorerst unterhalb der Marke von 1,24 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2385 Dollar gehandelt und damit etwa zu gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2370 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2384 0,04%

USD/Yen 107,02 -0,09%

Euro/Yen 132,54 -0,05%°

ROHÖL:

Brent 71,71 0,29 USD

WTI 66,59 0,37 USD°