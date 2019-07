dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Fortschritt im Zollstreit treibt an

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - FEST - Gute Laune an den Börsen nach dem G20-Gipfel: Beflügelt durch den "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China winkt dem Dax ein Sprung über 12 500 Punkte auf das höchste Niveau seit August vergangenen Jahres.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,08 Prozent höher auf 12 533 Punkte. Auch den Dow Jones Industrial erwartet der Broker rund ein Prozent höher und damit auf Kurs gen Rekordhoch. Der G20-Gipfel habe dieses Mal tatsächlich positiv überrascht, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping gibt Hoffnung, dass es doch noch zu einer Lösung im Handelskonflikt kommt." Allerdings sei Euphorie fehl am Platz. Der Weg sei noch weit, denn die zugrunde liegenden strategischen Spannungen zwischen den USA und China werden sich nicht plötzlich in Luft auflösen.

USA: - FESTER - Die US-Börsen haben am Freitag nach dem Beginn des G20-Gipfels in Japan mit Gewinnen geschlossen. Vor den Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Samstag, bei denen es um den Handelskonflikt beider Länder gehen soll, war die Kaufbereitschaft aber nicht sehr ausgeprägt. Auch aktuelle Konjunkturdaten, die laut Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba die Erwartung sinkender US-Zinsen unterstützen, halfen den Aktienkursen kaum. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,28 Prozent im Plus bei 26 599,96 Punkten.

ASIEN: - FEST - Die Börsen Asiens haben am Montag nach Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China deutlich zugelegt. Der Nikkei 225 in Tokio stieg zuletzt um knapp zwei Prozent und in China ging es für den CSI 300 um rund 2,5 Prozent nach oben.

DAX 12 398,80 +1,04%

XDAX 12 413,91 +0,99%

EuroSTOXX 50 3473,69 +0,91%

Stoxx50 3178,94 +0,67%

DJIA 26 599,96 +0,28%

S&P 500 2941,76 +0,58%

NASDAQ 100 7671,075 +0,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,60 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13232 -0,41%

USD/Yen 108,3555 +0,40%

Euro/Yen 122,6945 +0,00%

ROHÖL:

Brent 66,33 +1,59 USD

WTI 59,87 +1,40 USD

