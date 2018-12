dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Fed-Entscheidung vergrätzt Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - An den Aktienmärkten geht der weltweite Ausverkauf nach der Fed-Zinsentscheidung weiter.



In Deutschland dürfte der Leitdindex Dax zum Start des Xetra-Handels sein bisheriges Jahrestief von 10 585,77 Punkten testen. Rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Brocker IG den Dax auf 10 605 Zähler und damit knapp 1,5 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch. Der deutsche Markt würde damit den Vorgaben aus Übersee folgen.

USA: - ABGABEN - Auch die Aussicht auf einen weniger steilen Zinspfad in den USA war den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch nicht genug. Im Gegenteil, die Kurse rutschten nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed deutlich ab. Investoren hatten offensichtlich angesichts der zuletzt schwächeren Konjunktur auf eine noch vorsichtigere Fed gesetzt - und wurden damit auf dem falschen Fuß erwischt.

ASIEN: - TIEFER - Asiens Börsen trudelten nach der Fed-Entscheidung ebenfalls. Japans Nikkei 225 schloss 2,8 Prozent tiefer bei 20 392,58 Punkten. Chinas CSI 300 notiert zur Stunde 0,92 Prozent niedriger bei 3062,75 Zählern. Hongkongs Hang Seng gibt 1,26 Prozent auf 25 538,68 Punkte ab.

DAX 10.766,21 0,24%

XDAX 10.657,43 -0,82%

EuroSTOXX 50 3.051,38 0,37%

Stoxx50 2.791,16 0,17%

DJIA 23.323,66 -1,49%

S&P 500 2.506,96 -1,54%

NASDAQ 100 6.342,97 -2,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 163,82 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1393 0,17%

USD/Yen 111,89 -0,63%

Euro/Yen 127,49 -0,44%

ROHÖL:

Brent 56,38 -0,86 USD

WTI 47,13 -1,04 USD

