dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwas fester

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Mit leichten Kursgewinnen dürfte der Dax in die neue Woche gehen.



Etwas Rückenwind für die zahlreichen Exportwerte im Leitindex kommt vom erneut schwachen Euro, der am Montagmorgen einmal mehr die Marke von 1,13 US-Dollar getestet hat. Sollte er darunter fallen, wäre das der niedrigste Stand seit dem Sommer des vergangenen Jahres. Ein schwacher Euro begünstigt die Hersteller von Exportprodukten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 587 Punkte und damit 0,5 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Im Fokus stehen nach wie vor die Quartalsberichte der Unternehmen, am Montag legt unter anderem der Chip-Hersteller und Dax-Titel Infineon Ergebnisse vor.

USA: - KURSVERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben eine gewinnträchtige Woche mit schwacher Tendenz abgeschlossen. Händler begründeten die Talfahrt am Freitag mit schwachen Quartalszahlen einiger Technologieunternehmen. Zudem seien viele Anleger besorgt, dass der anhaltende Ölpreisrückgang ein Signal für ein nachlassendes US-Wirtschaftswachstum sein könnte, hieß es. Frische US-Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im November weniger stark als befürchtet eingetrübt.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag leichte Kursgewinne verzeichnet. In Tokio ging es für den Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent nach oben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands legte zuletzt um 0,64 Prozent zu.

DAX 11.529,16 0,02%

XDAX 11.533,12 0,11%

EuroSTOXX 50 3.229,49 -0,25%

Stoxx50 2.974,39 -0,24%

DJIA 25.989,30 -0,77%

S&P 500 2.781,01 -0,92%

NASDAQ 100 7.039,15 -1,67%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,95 0,37%

Bund-Future Settlement 160,03 -0,05%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1310 -0,25%

USD/Yen 114,04 0,22%

Euro/Yen 128,97 -0,03%°

ROHÖL:

Brent 71,30 +1,12 USD

WTI 60,79 +0,60 USD°