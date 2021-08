dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Etwa auf Vortagesniveau erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MINIMALES PLUS - Der Dax dürfte sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison zunächst weiter um die 15 700 Punkte bewegen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt mit 15 703 Punkten knapp darüber, dies wäre ein dünnes Plus von 0,07 Prozent. Am Mittwoch hatte der Dax die Marke erneut nicht nachhaltig überwinden können, der Weg zurück zum bisherigen Rekord von 15 810 Punkten bleibt damit steinig.

USA: - GEWINNE - Nach weiteren Quartalszahlen und Konjunkturdaten sind zur Wochenmitte die US-Standardwerte wieder nach unten gedreht. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zum Handelsschluss am Mittwoch 0,92 Prozent auf 34 792,67 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,46 Prozent auf 4402,66 Punkte. Um 0,15 Prozent nach oben auf 15 083,39 Punkte ging es indes für den technologielastigen Nasdaq 100 . In der aktuellen Woche präsentiert sich der New Yorker Aktienmarkt bislang ohne eindeutigen Trend.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag keine klare Richtung verzeichnet. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt leicht um rund 0,4 Prozent zulegte, lag der Hang Seng in Honkong rund 0,3 Prozent im Minus. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, notierte weitgehend unbewegt etwa auf Vortagesniveau.

^

DAX 15692,13 0,88%

XDAX 15671,46 0,58%

EuroSTOXX 50 4144,90 0,65%

Stoxx50 3601,23 0,54%

DJIA 34792,67 -0,92%

S&P 500 4402,66 -0,46%

NASDAQ 100 15083,39 0,15%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 177,11 -0,08%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1835 -0,01%

USD/Yen 109,70 0,19%

Euro/Yen 129,83 0,18%

°

ROHÖL:

^

Brent 70,61 +0,23 USD

WTI 68,42 +0,27 USD

°

/mis