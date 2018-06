dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erneute Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERNEUTE VERLUSTE ERWARTET - Nach der schwachen Vorwoche zeichnen sich am Montag im Dax weitere Verluste ab: Der Broker IG taxierte den Leitindex ein halbes Prozent tiefer auf 12 514 Punkte.



Schuld ist der immer weiter zugespitzte Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump nach Vergeltungszöllen der EU den europäischen Autoherstellern erneut mit Sonderzöllen gedroht und verschärfte auch den Ton Richtung China. Die Futures auf US-Indizes haben seit dem europäischen Handelsende deutlich nachgegeben und auch in Japan ging es am Morgen abwärts.

USA: - DOW MIT ZARTER ERHOLUNG - Ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte ins Wochenende verabschiedet. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich zu einer moderaten Erholung ansetzten, endeten die Technologieaktien an der Nasdaq überwiegend im Minus. Nach einem festeren Auftakt dümpelte der Dow Jones Industrial über weite Strecken des Handels vor sich hin und schloss mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 24 580,89 Punkten. Dennoch fiel die Wochenbilanz des US-Leitindex mit einem Verlust von rund 2 Prozent klar negativ aus.

ASIEN: - IM BANN DES HANDELSSTREITS - Die Aktienmärkte in Asien sind am Montag im Bann des schwelenden Handelsstreits geblieben. Medienberichte über eine weitere Runde im Handelskonflikt der USA mit China haben die Aussichten für die US-Aktienmärkte getrübt. Dies schlug sich auch in weiten Teilen Asiens nieder. Die Märkte in Japan verzeichneten zum Wochenstart deutliche Kursverluste. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund ein halbes Prozent ein. In China war die Stimmung hingegen etwas besser. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, stand zuletzt nur leicht unter Druck.

DAX 12.579,72 0,54%

XDAX 12.558,85 0,67%

EuroSTOXX 50 3.441,60 1,12%

Stoxx50 3.081,12 1,51%

DJIA 24.580,89 0,49%

S&P 500 2.754,88 0,19%

NASDAQ 100 7.197,51 -0,28%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,13 -0,06%

Bund-Future Settlement 162,10 0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1654 -0,03%

USD/Yen 109,48 -0,46%

Euro/Yen 127,59 -0,48%°

ROHÖL:

Brent 74,22 -1,33 USD

WTI 68,42 -0,16 USD°