dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung könnte an Schwung verlieren

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem erfreulichen Start in die Börsenwoche dürfte der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas nachlassen.



Immerhin hat der Dax seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels auf 10 735 Punkte und damit 0,35 Prozent höher als am Dienstag. Spannend könnte es am frühen Nachmittag werden, wenn in den USA die Einzelhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Die Pandemie dürfte hier tiefe Spuren hinterlassen. "Für ein Drittel der Weltbevölkerung steht das Leben weitgehend still", sagte Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research. In der Folge sei die wirtschaftliche Aktivität in den führenden Industriestaaten kollabiert.

USA: - GEWINNE - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Dienstag einmal mehr die Technologiewerte das Geschehen dominiert. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 4,31 Prozent auf 8692,16 Punkte hoch. Amazon -Papiere markierten ein Rekordhoch. Auch die Standardwerte machten nach ihrem schwachen Wochenauftakt wieder Boden gut: Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 2,39 Prozent auf 23 949,76 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 rückte um 3,06 Prozent auf 2846,06 Punkte vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Sie zeigten sich nach der jüngsten Erholung insgesamt eher kraftlos. In Japan hielt sich der Topix zuletzt noch in der Gewinnzone, während der Leitindex Nikkei 225 auf der Stelle trat. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,24 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büßte 0,09 Prozent ein. Die Notenbank Chinas habe zwar den Zins für einjährige Kredite an Banken des Landes gesenkt, das sei so aber schon erwartet worden, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp.

DAX 10 696,56 1,25%

XDAX 10 727,21 0,44%

EuroSTOXX 50 2917,74 0,86%

Stoxx50 2818,64 0,87%

DJIA 23 949,76 2,39%

S&P 500 2846,06 3,06%

NASDAQ 100 8692,16 4,31%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 171,38 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0975 -0,05%

USD/Yen 107,09 -0,11%

Euro/Yen 117,53 -0,16%

ROHÖL:

Brent 30,01 +0,41 USD

WTI 20,58 +0,47 USD

