dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung geht weiter

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ZAGHAFTE ERHOLUNG GEHT WEITER - Der Dax dürfte am Freitag an seine Vortageserholung anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 066 Punkte und damit 0,14 Prozent über seinem Vortagesschluss. Ob der jüngste Rückschlag damit vorbei ist, bleibt indes offen. Womöglich befinde der Dax sich lediglich in einer kurzen Verschnaufpause auf dem Weg nach unten, erklärte Analyst Timo Emden von DailyFX Germany. Zu groß laste die Angst vor größeren Kurskorrekturen auf der Stimmung.

USA: - DEUTLICHE ERHOLUNG - Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag zu einer deutlichen Erholungsbewegung angesetzt. Gestützt von erfreulichen Ausblicken der beiden Indexmitglieder Wal-Mart und Cisco rückte der Dow Jones Industrial um 0,80 Prozent auf 23 458,36 Punkte vor. Positiv kam am Markt auch die im Oktober überraschend deutlich gestiegene Industrieproduktion an.

ASIEN: - ERHOLUNG STOCKT - Die Erholung an den Aktienmärkten in Asien ist am Freitag in einer insgesamt turbulenten Woche ins Stocken geraten. Der Dollar geriet zum Wochenausklang generell wieder etwas unter Druck. In Japan legte der Nikkei-Index zum Handelsschluss um 0,2 Prozent zu. Er hatte erst am Vortag eine tagelange Verlustserie beendet. In China trat der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, am Freitag aber auf der Stelle.

DAX 13.047,22 0,55%

XDAX 13.088,67 1,00%

EuroSTOXX 50 3.564,80 0,54%

Stoxx50 3.141,58 0,45%

DJIA 23.458,36 0,80%

S&P 500 2.585,64 0,82%

NASDAQ 100 6.339,14 1,29%

Nikkei 225 22.396,80 +0,2% (Schluss)°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,60 -0,12%

Bund-Future Settlement 162,70 -0,06%°

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,18 DOLLAR - Der Kurs des Euro ist am Freitagmorgen wieder klar über die Marke von 1,18 US-Dollar geklettert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1804 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1771 Dollar festgesetzt. Marktbeobachter rechnen mit einem eher ruhigen Wochenausklang. Im Handelsverlauf stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,1803 0,30%

USD/Yen 112,59 -0,45%

Euro/Yen 132,90 -0,15%°

ROHÖL

Brent (Januar-Lieferung) 61,19 -0,18 USD

WTI (Dezember-Lieferung) 55,29 0,09 USD°