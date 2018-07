dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst an seine jüngste Erholung anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,41 Prozent höher auf 12 595 Punkte. Bereits an der Wall Street hatte sich die Laune der Investoren wieder stärker aufgehellt.

USA: - ERHOLUNG - Angeführt von Finanz- und Bankenwerten haben die US-Börsen am Montag an ihre Gewinne vor dem Wochenende angeknüpft. Nachdem vor allem in Asien die Aktienmärkte zu Wochenbeginn deutlich zugelegt hatten und auch in Europa Gewinne verzeichnet wurden, setzte sich die optimistische Stimmung in den Vereinigten Staaten fort.

ASIEN: - ANSTIEG - An den asiatischen Börsen nahmen die Kurse am Dienstag ebenfalls zu. Japans Nikkei 225 liegt knapp einen Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng knapp 0,5 Prozent. Chinas CSI 300 notiert kaum verändert.

DAX 12.543,89 0,38%

XDAX 12.574,00 0,61%

EuroSTOXX 50 3.460,44 0,35%

Stoxx50 3.089,82 0,56%

DJIA 24.776,59 1,31%

S&P 500 2.784,17 0,88%

NASDAQ 100 7.276,00 0,95%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,55 -0,14%

Bund-Future Settlement 162,61 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1743 -0,07%

USD/Yen 111,19 0,31%

Euro/Yen 130,57 0,24%

ROHÖL:

Brent 78,65 +0,58 USD

WTI 74,32 +0,47 USD

