dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erholung nach Schwächephase

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach der jüngsten Schwächephase am Vortag stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholung.



Wie der Broker IG gut zwei Stunden vor der Eröffnung errechnete, dürfte der Dax 0,42 Prozent höher in den Handel starten bei 12 474 Punkten. Damit würde sich deutsche Leitindex wieder etwas näher an die 200-Tage-Linie bei etwas über 12 660 Punkten heranpirschen, die er zuletzt etwas aus den Augen verloren hatte. Die Berichtssaison in Deutschland erlebt ihren ersten Höhepunkt mit einer großen Menge an Quartalszahlen, darunter aus dem Dax Covestro , die Deutsche Bank und die Lufthansa . Am Nachmittag dürfte der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Wall Street hat nach ihrem jüngsten Kursrutsch am Mittwoch nur wenig Boden gutmachen können. Die weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen bremsten die Kaufbereitschaft der Anleger und sorgten dafür, dass die Aktiennotierungen kaum von der Stelle kamen. Im Fokus standen erneut die Geschäftsberichte großer US-Unternehmen.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Aktienmärkte in Asien geben am Donnerstag ein gemischtes Bild ab. Während Japans Börsen leicht im Plus sind, notieren die Indizes in China und Hongkong teils deutlich im Minus. Die Gewinner auf dem Kontinent waren Tech-Werte, die zuletzt stark abgegeben hatten. Bergab ging es für die Aktien von Finanzkonzernen.

DAX 12.422,30 -1,02%

XDAX 12.452,92 0,07%

EuroSTOXX 50 3.485,83 -0,71%

Stoxx50 3.040,04 -0,69%

DJIA 24.083,83 0,25%

S&P 500 2.639,40 0,18%

NASDAQ 100 6.513,94 0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 157,77 -0,09%

Bund-Future Settlement 157,72 0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2176 0,12%

USD/Yen 109,34 -0,08%

Euro/Yen 133,14 0,05%

ROHÖL:

Brent 74,50 0,40 USD

WTI 68,32 -0,50 USD

