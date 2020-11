dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter auf Richtungssuche

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Auf eine Richtungsentscheidung müssen die Anleger im Dax weiter warten.



Eine knappe Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels deutet der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,55 Prozent auf 13 210 Punkte an. Nach dem massiven Kurssprung vor zwei Wochen - ausgelöst von Hoffnungen auf ein bald verfügbarem Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Wahl - tat sich zuletzt per saldo nicht viel im Dax. Für einen Vorstoß in Richtung Rekordhoch vom Februar müsste zunächst der Sprung über 13 300 Punkte gelingen. Derweil muss die mehrfach getestete Unterstützung bei 13 000 Punkten unbedingt halten. Die Handelsspanne in Europa und auch den USA werde bei weiter nachlassender Dynamik wohl zunächst untermauert, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Angesichts einer Reihe offener Fragen und dem näher rückenden Jahresende sei dies auch nicht wirklich überraschend.

USA: - VERLUSTE VOR DEM WOCHENENDE - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag nachgegeben. Damit setzte der bekannteste amerikanische Aktienindex den Zickzack-Kurs der vergangenen Tage auf hohem Niveau fort. Auf den Sprung über die runde und noch nie erreichte Marke von 30 000 Punkten warteten die Anleger einmal mehr vergeblich. Im Fokus standen neue Nachrichten zu den Entwicklern von Corona-Impfstoffen. Der Dow weitete im späten Handel seine Verluste aus und büßte am Ende 0,75 Prozent auf 29 263,48 Punkte ein - das Wochenminus fiel fast identisch aus.

ASIEN: - GEWINNE FAST DURCH DIE BANK, TOKIO GESCHLOSSEN - Die Hoffnung auf einen bald breiten Einsatz von Impfstoffen gegen das Coronavirus hat die Börsen Asiens zum Wochenstart angetrieben. Negative Punkte wie die Unsicherheit über weitere US-Konjunkturhilfen und die in den USA sowie Europa nach wie vor hohen Infektionszahlen rückten einmal mehr in den Hintergrund. Der chinesische CSI 300 legte zuletzt um rund eineinhalb Prozent zu, während der Hang Seng in etwa auf der Stelle trat. In Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertages in Japan geschlossen.

DAX 13137,25 0,39%

XDAX 13128,16 -0,09%

EuroSTOXX 50 3467,60 0,45%

Stoxx50 3067,32 0,45%

DJIA 29263,48 -0,75%

S&P 500 3557,54 -0,68%

NASDAQ 100 11906,44 -0,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,68 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1878 0,17%

USD/Yen 103,75 -0,07%

Euro/Yen 123,24 0,1%

ROHÖL:

Brent 45,22 +0,26 USD

WTI 42,59 +0,17 USD

