dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Am deutschen Aktienmarkt dürften die Kurse auch am zweiten Handelstag der Woche etwas zulegen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Viertelprozent höher auf auf 15 892 Punkte. Er bleibt damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16 030 Zählern. "Der deutsche Leitindex hat sich stabilisiert und der weitere Wochenverlauf wird aller Wahrscheinlichkeit nach erfreulich ausfallen", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Die bisherige Konsolidierung im August wertete der Experte positiv, das nächste Dax-Ziel von 16 200 Punkten habe weiter Bestand. So hatte sich der Index während der beiden vergangenen Handelstage von einem Rückschlag bereits deutlich erholt.

USA: - WEITER ERHOLT - An den US-Börsen ist die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter gegangen. Der breit aufgestellte S&P 500 ging 0,85 Prozent höher mit 4479,53 Punkten aus dem Handel. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann 1,46 Prozent auf 15 312,82 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,61 Prozent auf 35 335,71 Punkte.

ASIEN: - WEITER ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Der Hang Seng in Honkong stieg zuletzt um 1,6Prozent und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gewann 1,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 1 Prozent zu.

DAX 15852,79 0,28

XDAX 15853,01 0,19

EuroSTOXX 50 4176,42 0,70

Stoxx50 3635,27 0,48

DJIA 35335,71 0,61

S&P 500 4479,53 0,85

NASDAQ 100 15312,82 1,46

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,85 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1740 -0,04

USD/Yen 109,78 0,08

Euro/Yen 128,89 0,02

ROHÖL:

Brent 68,98 +0,23 USD

WTI 65,79 +0,15 USD

