dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax unter 12 000 Punkten erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX UNTER 12000 PUNKTEN ERWARTET - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt mies: Angesichts der verschärften Corona-Krise dürfte der Dax am Mittwoch erstmals seit Juni wieder unter 12 000 Punkte fallen.



Auch die US-Präsidentschaftswahl in der kommenden Woche und der Brexit schmecken den Anlegern als Unsicherheitsfaktoren nicht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund ein Prozent tiefer auf 11 945 Punkte.

USA: - DOW FÄLLT WEITER - Nach kräftigen Verlusten an den US-Börsen zum Wochenauftakt haben die Standardwerte am Dienstag weiter nachgegeben. Der technologielastigen Nasdaq-Börse indes gelang eine Stabilisierung. Weder Konjunktur- und Stimmungsdaten noch erneut zahlreiche Quartalsberichte sorgten für eine klare Gesamtrichtung. Zugleich steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit weiter und die näher rückenden Präsidentschaftswahlen sorgen ebenfalls für Unsicherheit. Der Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,80 Prozent auf 27 463,19 Punkte.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt hingegen um 1,07 Prozent zu und der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,20 Prozent.

DAX 12063,57 -0,93%

XDAX 11940,03 -2,17%

EuroSTOXX 50 3070,60 -1,12%

Stoxx50 2787,76 -0,90%

DJIA 27463,19 -0,80%

S&P 500 3390,68 -0,30%

NASDAQ 100 11598,945 +0,82%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,02 -0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,17812 -0,13%

USD/Yen 104,2355 -0,17%

Euro/Yen 122,8063 -0,30%°

ROHÖL:

Brent 40,55 -0,65 USD

WTI 38,75 -0,82 USD°

