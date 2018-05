dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steigt wieder Richtung 13000

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte sich am Montag weiter in Richtung 13 000 Punkte erholen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,27 Prozent höher auf 12 973 Punkte. Angesichts der Feiertage in London und New York ist allerdings mit einem ruhigen Handel zu rechnen.

USA: - GEMISCHT - Die US-Börsen haben sich am Freitag bei insgesamt wenig Bewegung in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die Standardwerte-Indizes moderate Verluste verzeichneten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergauf. Vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende fehlte es an klaren Impulsen - diese konnten auch schwache heimische Konjunkturdaten nicht liefern. Am kommenden Montag findet wegen des "Memorial Day" kein Börsenhandel an der Wall Street statt.

ASIEN: - IM PLUS - Die Märkte in Asien zeigen sich am Montag überwiegend im Plus. Beim japanischen Nikkei 225 fällt der Gewinn mit 0,08 Prozent zur Stunde überschaubar aus. Hongkongs Hang Seng und Chinas CSI 300 verzeichnen mit jeweils knapp 0,6 Prozent schon stärkere Anstiege.

DAX 12.938,01 0,65%

XDAX 12.921,75 0,22%

EuroSTOXX 50 3.515,36 -0,18%

Stoxx50 3.117,13 0,01%

DJIA 24.753,09 -0,24%

S&P 500 2.721,33 -0,24%

NASDAQ 100 6.960,92 0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,17 0,64%

Bund-Future Settlement 161,02 0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1726 0,65%

USD/Yen 109,42 0,03%

Euro/Yen 128,31 0,68%

ROHÖL:

Brent 75,09 -1,35 USD

WTI 66,20 -1,68 USD

