dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steht still

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Inmitten der nächsten große Welle von Quartalsberichten ist für den Dax am Donnerstagmorgen Stillstand angesagt.



Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,08 Prozent niedriger bei 12 624 Punkten.

USA: - DOW GIBT NACH - An der Wall Street haben die Anleger nach den jüngsten Gewinnen einen Gang zurückgeschaltet. So gaben die Standardwerte am Mittwoch etwas nach und die wichtigsten Technologie-Indizes schlossen kaum verändert. Im Fokus stand weiterhin der sich hochschaukelnde Handelsstreit zwischen den USA und China.

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Aktienmärkte tendieren am Donnerstag uneinheitlich. Das chinesische Börsenbarometer CSI 300 gewinnt zur Stunde 2,43 Prozent, Hongkongs Hang Seng 0,9 Prozent. Beobachter nennen als Treiber für die beiden Märkte die Quartalszahlen gelisteter Firmen, die den Händlern Ablenkung vom Handelsstreit böten, der die Kurse in den letzten Wochen und Monaten so drückte. In Japan dagegen geht es leicht bergab mit dem Nikkei 225, was am erstarkenden Yen liegt.

^

DAX 12.633,54 -0,12%

XDAX 12.608,59 -0,42%

EuroSTOXX 50 3.493,60 -0,31%

Stoxx50 3.143,16 -0,29%

DJIA 25.583,75 -0,18%

S&P 500 2.857,70 -0,03%

NASDAQ 100 7.469,55 0,09%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future Schlusskurs 162,17 0,09%

Bund-Future Settlement 162,11 0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1605 -0,04%

USD/Yen 110,95 -0,04%

Euro/Yen 128,75 -0,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 72,48 +0,20 USD

WTI 67,01 +0,07 USD

°