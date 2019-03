dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabilisiert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX STABILISIERT ERWARTET - Nach dem Vortagesrückschlag dürfte der Dax sich am Donnerstag zunächst stabilisieren.



Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr wohl nicht mehr zu anzuheben, liefern keine größeren Impulse. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Eröffnung 0,13 Prozent im Plus auf 11 619 Punkte. "Während der Aktienmarkt einen soliden Start in das Jahr hatte, sind die guten Nachrichten über Zinserhöhungen oder genauer gesagt über deren Ausbleiben nun eingepreist," sagte Marktstratege Lee Ferridge von State Street Global Markets.

USA: - DOW KANN GEWINNE NICHT HALTEN - Die Wall Street hat am Mittwoch nur kurzzeitig positiv auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagiert und leichter geschlossen. Der über weite Strecken des Handels klar im Minus tendierende Dow Jones Industrial stieg nach dem Zinsentscheid der Fed ins Plus, fiel aber bald darauf wieder zurück und verlor letztlich 0,55 Prozent auf 25 745,67 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,29 Prozent auf 2824,23 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann hingegen 0,43 Prozent auf 7380,75 Zähler.

ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend leichte Kursgewinne verzeichnet. Die Entscheidungen der US-Notenbank stützten auch hier die Märkte. Zudem wird mit Spannung die Entwicklung des Handelsstreits zwischen den USA und China beobachtet. In Japan ruhte der Handel wegen eines Feiertages allerdings. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an den Festlandsbörsen enthält, legte zuletzt um 0,22 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,04 Prozent.

^

DAX 11.603,89 -1,57%

XDAX 11.576,68 -1,48%

EuroSTOXX 50 3.372,38 -1,07%

Stoxx50 3.113,83 -0,76%

DJIA 25.745,67 -0,55%

S&P 500 2.824,23 -0,29%

NASDAQ 100 7.380,75 0,43%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 164,47 0,01%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1420 0,06%

USD/Yen 110,54 -0,15%

Euro/Yen 126,23 -0,12%°

ROHÖL:

^

Brent 68,62 +0,12 USD

WTI 60,23 +0,00 USD°

/jha/