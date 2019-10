dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabilisiert erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX STABILISIERT ERWARTET - Nach dem abermaligen Rückschlag am Vortag dürfte der Dax zur Wochenmitte abermals einen Stabilisierungsversuch starten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,19 Prozent im Plus auf 11 993 Punkte. Am Dienstag hatten abermalige Spannungen zwischen China und den USA die Anleger wieder stärker verunsichert. So hatten die USA wenige Tage vor wichtigen Verhandlungen im Zollstreit einige chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen wegen der Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren auf eine schwarze Liste gesetzt.

USA: - KURSVERLUSTE - Kurz vor weiteren Handelsgesprächen hat sich der Ton zwischen den USA und China wieder verschärft. Das bekamen am Dienstag auch die Anleger an der Wall Street zu spüren. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine Verluste nur zwischenzeitlich eindämmen. Zum Börsenschluss blieb er mit einem Minus von 1,19 Prozent auf 26 164,04 Punkte nur wenig über seinem Tagestief und knüpfte damit an seine moderaten Abschläge vom Vortag an.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch schwächer tendiert. Der weiterhin ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China drückt auf die Stimmung. In Japan büßte der Nikkei 225 rund 0,70 Prozent ein. Auch in China verzeichneten die Aktienmärkte Verluste. Chinas CSI 300 gab zuletzt um 0,30 Prozent nach und Hongkongs Hang Seng sank um 0,61 Prozent.

^

DAX 11.970,20 -1,05%

XDAX 11.964,43 -0,96%

EuroSTOXX 50 3.432,76 -1,11%

Stoxx50 3.139,37 -0,98%

DJIA 26.164,04 -1,19%

S&P 500 2.893,06 -1,56%

NASDAQ 100 7.604,27 -1,56%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 174,50 -0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0962 0,05%

USD/Yen 107,15 0,06%

Euro/Yen 117,46 0,10%°

ROHÖL:

^

Brent 58,00 -0,24 USD

WTI 52,37 -0,26 USD°

/jha/