dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet nach Rückschlag

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach dem Kursrutsch vom Vortag zeichnet sich im Dax zur Wochenmitte zunächst eine kleine Beruhigung ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start kaum verändert auf 10 255 Punkte. Damit bleibt er nur knapp über dem Vorwochentief von 10 239 Punkten. Ein Rutsch darunter würde die übergeordnete Erholung weiter schwächen. Im Fokus der Anleger steht der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende der Neunziger. Am Ölmarkt bilden derzeit schwache Nachfrage im Zuge der Corona-Krise und fehlende Lagerstätten eine explosive Mischung. Zeitweise war bei der US-Sorte WTI sogar für die Abnahme von Öl Geld bezahlt worden. Zum Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gibt es derweil weiter keine gesicherten Erkenntnisse. Spekulationen über eine möglicherweise lebensbedrohliche Situation nährten tags zuvor Sorgen um eine mögliche Destabilisierung auf der koreanischen Halbinsel.

USA: - VERLUSTE - Fortgesetzt heftige Turbulenzen am Rohölmarkt haben den US-Börsen am Dienstag einen weiteren sehr schwachen Handelstag eingebrockt. Zudem hat die Coronavirus-Pandemie die Märkte weiter fest im Griff. Der Dow Jones Industrial büßte letztlich 2,67 Prozent auf 23 018,88 Punkte ein, nachdem der US-Leitindex bereits tags zuvor 2,4 Prozent verloren hatte. So stark hat das weltweit bekannteste Börsenbarometer seit Anfang April nicht mehr nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 beendete den Handel am Dienstag mit einem Abschlag von 3,07 Prozent auf 2736,56 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Schwache Vorgaben von der Wall Street, der andauernde Ölpreisrutsch und die Unsicherheit über den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kommt weiterhin die Corona-Krise und die Ungewissheit über das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um eineinhalb Prozent. In China büßte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,1 Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong sank um etwas mehr als ein halbes Prozent.

DAX 10 249,85 -3,99%

XDAX 10 284,90 -2,54%

EuroSTOXX 50 2791,34 -4,06%

Stoxx50 2755,56 -3,56%

DJIA 23 018,88 -2,67%

S&P 500 2736,56 -3,07%

NASDAQ 100 8403,00 -3,71%

Bund-Future 172,90 +0,09%

Euro/USD 1,0849 -0,09%

USD/Yen 107,62 -0,15%

Euro/Yen 116,75 -0,24%

Brent 16,36 -2,97 USD

WTI 10,75 -0,82 USD

