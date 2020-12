dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax setzt Jahresendrally fort

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

DEUTSCHLAND: - JAHRESENDRALLY GEHT WEITER - Die Jahresendrally bleibt wohl auch am vorletzten Handelstag des Jahres in Gang.



Der Dax dürfte nach dem erstmaligen Sprung über 13 800 Punkte zum Wochenbeginn am Dienstag nochmals eine Schippe drauf legen. Indikationen lassen den Leitindex in Richtung der 14 000 Punkte schielen. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,67 Prozent höher auf 13 888 Punkte. Damit erhalten die Märkte für das Jahr 2021 weiter viele Vorschusslorbeeren, denn in den USA ist die Rekordrally schon länger am Laufen. Zwar ging die Hängepartie um den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket zu Ende, die Lage in der Corona-Krise bleibt aber von Hoffen und Bangen geprägt.

USA: - REKORDE AUF BREITER FRONT - Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat den US-Börsen am Montag neue Rekorde beschert. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,68 Prozent auf 30 403,97 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 und die Auswahlindizes an der technologielastigen Nasdaq-Börse schwangen sich kurz vor dem Jahresende zu neuen historischen Höchstmarken auf.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FEST - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,7 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büßte zuletzt hingegen 0,19 Prozent ein, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,91 Prozent zulegte.

DAX 13790,29 +1,49%

XDAX 13774,85 +1,33%

EuroSTOXX 50 3575,41 +0,91%

Stoxx50 3097,56 +0,73%

DJIA 30403,97 +0,68%

S&P 500 3735,36 +0,87%

NASDAQ 100 12838,861 +1,01%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,63 -0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,22381 +0,20%

USD/Yen 103,7150 -0,11%

Euro/Yen 126,9690 +0,12%°

ROHÖL:

Brent 51,22 +0,36 USD

WTI 47,97 +0,35 USD°

