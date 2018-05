dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt mit 13 000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax ringt auch am Donnerstag mit der psychologisch wichtigen Marke von 13 000 Punkten.



An dieser hatte er sich nach der rasanten Erholung der vergangenen Wochen jüngst festgebissen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 010 Punkte und damit 0,11 Prozent über dem Vortagesschluss. Während der schwächere Euro und positive Signale aus der Wirtschaft dem Aktienmarkt tendenziell Rückenwind liefern, beobachten Investoren den Handelsstreit zwischen den USA und Europa sowie China, eine sich abzeichnende populistische Regierung in Italien und steigende Anleiherenditen in den USA argwöhnisch.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch etwas von ihren Vortagsverlusten erholt. Nachdem der Dow Jones Industrial am Dienstag nach zuvor acht Gewinntagen erstmals wieder in negativem Terrain geschlossen hatte, ging es für ihn zur Wochenmitte postwendend um 0,25 Prozent auf 24 768,93 Punkte nach oben. Er liegt damit im bisherigen Jahresverlauf wieder moderat über der Gewinnschwelle.

ASIEN: - UNSICHERHEIT BLEIBT HOCH - Steigende Renditen am US-Markt für Staatsanleihen und geopolitische Risiken haben die Börsen in Asien am Donnerstag nicht kalt gelassen. Während die Vorzeichen in Japan mit den Vorgaben aus den USA noch positiv waren und der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,65 Prozent zulegte, standen die Märkte in anderen Teilen Asiens überwiegend unter Druck. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland sank etwa um 0,41 Prozent.

DAX 12.996,33 0,20%

XDAX 13.018,75 0,14%

EuroSTOXX 50 3.562,85 -0,04%

Stoxx50 3.150,50 0,38%

DJIA 24.768,93 0,25%

S&P 500 2.722,46 0,41%

NASDAQ 100 6.929,97 0,60%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,09 0,15%

Bund-Future Settlement 158,18 -0,06%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1821 0,12%

USD/Yen 110,30 -0,09%

Euro/Yen 130,38 0,02%°

ROHÖL:

Brent 79,36 +0,08 USD

WTI 71,71 +0,22 USD°